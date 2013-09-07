کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاههای غرب کشور در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی مستاجران صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاههای غرب کشور در استان لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این کارگاه آموزشی از روز سه شنبه هفته جاری در محل دانشگاه لرستان برگزار می شود، گفت: این کارگاه به صورت سه روز برگزار خواهد شد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: در این کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاههای اصفهان، کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام مستاجران تصریح کرد: در مجموع پیش بینی می شود که حدود 200 نفر از ائمه جماعات دانشگاههای غرب کشور در این کارگاه آموزشی شرکت کنند.

وی با اشاره به حضور شش نفر از اساتید مطرح کشور برای تدریس در این کارگاه آموزشی، ادامه داد: سرفصلهای این کارگاه آموزشی شامل روشهای موثر ارتباط ائمه جماعات با دانشجویان، ویژگی های یک امام جماعت خوابگاه موفق دانشجویی، حضور موثرتر ائمه جماعات در خوابگاههای دختران، سبک زندگی دانشجویی در خوابگاهها، مشاوره های دانشجویی و تخصصی توسط ائمه جماعات و ... است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان سخنران حضور خواهد داشت.