به گزارش خبرنگار مهر، خانم حبلیس وزیر سابق همبستگی ملی الجزایر در همایش اتحادیه جهانی زن مسلمان که امروز شنبه 16 شهریور ماه با حضور 120 زن فرهیخته جهان اسلام در هتل اوین برگزار شد، طی سخنانی به ارائه گزارشی از تجربه فعالیت زنان در الجزایر پرداخت و گفت: زن الجزایری هرگز منتظر تصمیمات و قوانین تحمیلی سیاسی نبوده است، در شرایط دشواری که ملت الجزایر از همان ابتدای اشغال گری فرانسه داشته است، زن الجزایری پرچم دار مقاومت مردمی علیه استعمار بود و الگوی ما یک زن قهرمان الجزایری و از فرزندان یکی از علمای الجزایر خانم فاطمه منصونه بود که در سال 1879 در برابر استعمار ایستاد و فرماندهی ارتش الجزایر را برعهده گرفت و با پیشنهاد استعمار فرانسوی مخالفت کرد، از این رو با ایمانی که به ارزش های اسلامی داشت شهادت را بر سازش برگزید.

وی افزود: امروز در الجزایر طبق قانون اساسی 30 درصد اعضای پارلمان باید از زنان تشکیل شده باشد و در قضاوت نیز باید 40 درصد زن حضور داشته باشد و این مساله را در نهادهایی چون ارتش و حوزه امنیت نیز می بینیم.

وزیر سابق همبستگی ملی الجزایر با اشاره به خطری که امروز جهان اسلام را تهدید می کند، یادآور شد: امروز نه تنها وظیفه داریم به بحث جایگاه زن مسلمان بپردازیم بلکه از آن مهمتر هوشیاری نسبت به خطری که استقلال کشورهای اسلامی و عربی را تهدید می کند این خطر وحدت ملت ها و یکپارچگی کشور و هویت و دین ما را مورد تهدید قرار داده است. متاسفانه در عراق، لیبی، یمن، تونس، سوریه، افغانستان، پاکستان و تهدیدهایی که علیه الجزایر انجام می شود همه به نام دموکراسی در کشورهای اسلامی صورت می گیرد. آنها در قرن 18 و 19 به بهانه رهایی از بربریت ما را اشغال کردند و امروز سناریوی آنها تغییر کرده اما هدفشان همان استعمار است.

خانم حبلیس افزود: غرب هر آنچه که در جنگ های یکصدساله صلیبی بکار برد، در این راه بکار گرفته است و از این فرصت به نفع منافع خود بهره می جوید و از مذاهب اسلامی که منبع و اساس ملت های اسلامی هستند، سوء استفاده می کند. آنها با ایجاد فتنه و جنگ های داخلی در پی منافع خود هستند و الان دچار بحران اقتصادی شده اند که از این راه منافع خود را دنبال می کنند.

وزیر سابق همبستگی ملی الجزایر با اشاره به طرح اسرائیلی آمریکایی تجزیه ملت های اسلامی تصریح کرد: آنها با اجرای طرحی که با ایجاد فتنه می خواهند بدان دست یابند، در پی ایجاد امنیت و آرامش اسرائیل هستند. ما باید در این همایش نسبت به این مسائل روشنگری کنیم و همبستگی خود را با تمام زنان مبارز فلسطینی اعلام کنیم و نیز مخالفت خود را با دخالت خارجی در کشور سوریه بیان کنیم و با خواهرانمان در این کشور اعلام همبستگی می کنیم و در این نشست باید راهکار جدی برای نشان دادن موضع مخالف خود درباره دخالت های خارجی نشان دهیم.

در بخشی از این نشست دکتر لاله افتخاری دبیر همایش به ارائه گزارشی از ساختار اتحادیه جهانی زن مسلمان پرداخت و گفت: یکی از ابزارهای تاثیرگذار در جهان تشکل های مردم نهاد است استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا خیلی از اهداف خود را در قالب همین تشکل های خودساخته دنبال می کند و در این جا نیاز است افرادی که در پی صلح هستند، به ویژه پیروان ادیان ابراهیمی و بخصوص مسلمانان در قالب ایجاد تشکل های مردم نهاد انسجامی هدفمند را برای دستیابی به اهداف خود کسب کنند.

دکتر افتخاری در پایان با اشاره به فقدان یک تشکل فراگیر مسلمان که بر آموزه های اسلامی تاکید داشته باشد، یادآور شد: تهاجم دشمنان علیه فرهنگ اسلامی و خیزش کشورهای اسلامی ضرورت تشکیل این اتحادیه را دوچندان کرده است که در این راه ما با تشکیل اتحادیه جهانی زن مسلمان در پی اهداف مختلفی از جمله ایجاد همگرایی بین زنان مسلمان در سطح جهان اسلام و تدوین راهکارها و نیز تصمیم گیری ها و اجرای طرح هایی در حوزه های دینی- تقریبی هستیم.