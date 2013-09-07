به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي در حاشيه يازدهمين همايش بين المللي وزراي حمل و نقل در استانبول در ديدار با بينالي ييلدريم وزير حمل ونقل و ارتباطات تركيه بر گسترش شبكه ريلي ايران با اتصال شبكه ريلي پاكستان از طريق ايران به تركيه تاكيد كرد.

در ديدار روز جمعه وزير راه و شهرسازي با همتاي تركيه‌اي خود، دو طرف بر گسترش روابط دو جانبه در بخش حمل و نقل تاكيد كردند. در اين ديدار مشكلات رانندگان در حمل و نقل جاده اي به ويژه در مبادي ورودي ايران و تركيه بررسي و مقرر شد تسهيلاتي براي تردد سريع كاميون ها و تريلرها فراهم شود.

در اين ديدار مقرر شد جزييات توافق هاي صورت گرفته در ديدار آخوندي و ييلدريم در نشست كميته هاي حمل و نقل دو كشور كه ماه آينده در آنكارا برگزار خواهد شد، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وزراي ايران و تركيه همچنين در اين ديدار بر لزوم گفت وگوهاي دو طرف به منظور تقويت مناسبات دو وزارتخانه تاكيد كردند.



همچنین ضيا محمد اف وزير حمل و نقل جمهوري آذربايجان، در ديدار با عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي ايران، از تسهيلات ارائه شده به خودروهاي جمهوري آذربايجان در تردد از ايران تقدير و تشكر كرد.

وزير حمل و نقل جمهوري آذربايجان روز جمعه در حاشيه يازدهمين همايش بين المللي وزراي حمل و نقل در استانبول باوزير راه و شهرسازي ايران ديدار و گفت وگو كرد. دو طرف در اين ديدار بر اهميت حمل و نقل در گسترش روابط اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان در حوزه هاي بين المللي تاكيد كردند.

آخوندی همچنین با تجار و بازرگاني ايراني در استانبول ديدار و گفت وگو كرد و نمايندگان تجار ايراني در اين ديدار مشكلات موجود در بخش حمل و نقل به ويژه مشكلات كاميونداران در مبادي ورودي دو كشور را بازگو كردند و خواستار اهتمام بيشتر در رفع مشكلات حمل و نقل جاده اي و ريلي شدند.

وی در اين ديدار اعلام كرد وزارت راه و شهرسازي ايران مصمم به رفع مشكلات موجود، استفاده از تمامي ظرفيت ها و ايجاد فرصت هاي بيشتر در زمينه حمل و نقل آسان بين ايران و تركيه است.

گفتنی است، يازدهمين همايش بين المللي وزراي حمل و نقل در استانبول با شعار "ارتباطات براي همه و دسترسي سريع" است كه در مركز فرهنگي و كنگره لطفي كردار استانبول برگزار شد. ۱۶ وزير و شش معاون وزير در اين همايش شركت كردند و در خصوص مباحث حمل و نقل در بخش هاي مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

