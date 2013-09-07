200 اصله نهال در منطقه دینار کوه آبدانان در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، در اثر سهل انگاری صورت گرفته برخی از افراد روز گذشته آتش سوزی ابتدا از علف و هیزم های خشک اطراف آتش شروع به شعله ور شدن گرفت که به دلیل وجود باد شدت آتش سوزی افزایش پیدا کرد و کنترل آن از دست اتش افروزان خارج شد و به سرعت گسترش یافت.

در پی آتش سوزی صورت گرفته و اعلام ان به اداره منابع طبیعی شهرستان ابدانان گروه های امدادی به شرعت به منطقه اعزام شدند.

این در حالی بود که بیش از رسیدن مسئولان و گروه های اطفا حریق مردم و شهروندان که در ان منطقه حضور داشتند به صورت خود جوش در پی کنترل و مهار آتش سوزی بر آمدند.

به گفته رئیس منابع طبیعی در شهرستان ابدانان شدت آتش سوزی به حدی بود که برای مهار آتش سوزی از دیگر ارگان ها و نهاد های مسئول کمک طلبده شده و عملیات کنترل اتش سوزی ساعت های زیادی به طول انجامید که در نهایت خوشبختانه با همکاری دیگر ارگان ها و مردم موفق به مهار اتش و خاموش کردن آن شدیم.

در این آتش سوزی نزدیک به 200 اصله درخت از درختان نظیر بلوط، گون زاگزالک در زبانه های اتش تبدیل به خاکستر شدند.

منطقه حفاظت شده جنگلي ديناركوه منطقه‌‌اي كوهستاني بوده كه در مختصات جغرافيايي 47 درجه تا 47 درجه و30 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و50 دقيقه تا 33 درجه و 8 دقيقه عرض شمالي در شهرستان آبدانان استان ايلام واقع شده است.

اين منطقه بر اساس مصوبه شماره 217به استناد بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و با وسعتي معادل 30 هزار هكتار به عنوان منطقه حفاظت شده جنگلي تعيين شده است.

از آن تاريخ به بعد منطقه شاهد تحولات مثبتي در روند افزايش گونه‌هاي گياهي و جانوري بوده و امروزه اين منطقه يكي از مناطق شاخص استان در راستاي تنوع گياهي و جانوري است.