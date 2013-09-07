افشین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش شوراهای شهر و روستا در آبادانی و توسعه خدمات شهری بیان داشت: نهاد مقدس شورا، تجلي اراده‌ ملي شهروندان و ضامن حفظ حقوق شهري، ميراث ارزشمندي است كه عضويت در آن رسالتي بسيار مهم را در عرصه‌هاي مختلف بر عهده‌ي اعضا قرار مي‌دهد. در حقيقت، عضويت در شوراي اسلامي شهر به مفهوم نمايندگي شهروندان يك شهر در برابر مجموعه‌ رخدادهاي شهري است. طبيعتاً اين نمايندگي شامل منافع فردي هر يك از شهروندان و در عين حال منافع عمومي آنان در سطحي كلان و عام خواهد بود.

وی عنوان کرد: يكي از عرصه‌هاي بسيار مهم در خصوص حقوق شهروندان به ويژه در عرصه‌ فعاليتي شوراهاي اسلامي شهرها كه وظيفه‌ كمك به توسعه متوازن شهر و نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها را نيز برعهده دارند، مباحث توسعه‌ي شهري و برنامه‌هاي توسعه‌ي شهري از جمله طرح‌هاي جامع و تفصيلي مي‌باشد. در حقيقت مساله‌ي تقابل حقوق فردي و جمعي شهروندان در حوزه‌ي شهرسازي نمودي بيشتر مي‌يابد.

بهرامی تصریح کرد: طبيعتا هر دوي اين حقوق مهم و ضرورتا نيازمند توجه كافي است. اما آنچه كه اهميت دارد آن است كه معمولاً با توجه به اين امر كه حقوق فردي شهروندان امري عيني و واضح است و به‌خصوص معمولا با پيگيري شخصي و فردي آنان و مراجعه به اعضاي شوراهاي اسلامي بروز مي‌يابد، اين خطر وجود دارد كه به شكلي ناخواسته و ناخودآگاه، حقوق جمعي شهر و شهروندان در رقابت با حقوق فردي مراجعين ناديده گرفته شود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: مهم‌ترين ابزار جهت حفظ حقوق عمومي شهروندان، اتكا بر طرح‌هاي توسعه‌ شهري است. در حقيقت در صورتي كه در فرايند تهيه و تصويب طرح‌هاي توسعه شهري اعم از طرح توسعه و عمران (جامع)، طرح تفصيلي، طرح‌هاي زيباسازي و طراحي شهري، طرح‌هاي موضعي و موضوعي و ...، اعضاي شوراي اسلامي شهر حضوري فعال و همراه داشته‌باشند، به اين طريق مي‌توان از تامين حقوق عمومي شهروندان اطمينان حاصل کرد.

وی افزود: مهم‌ترين حق عمومي شهروندان را مي‌توان امكان دستيابي ايمن به خدمات شهري در سطح مناسب و متناسب با شان و جايگاه شهروندان عزيز دانست. خدمات شهري مجموعه‌اي متنوع از عرصه‌هاي فعاليتي را در بر مي‌گيرد كه برخي از مهم‌ترين آن‌ها نظام حمل و نقل و دسترسي، خدمات تفريحي و تفرجي همچون فضاهاي سبز و باز شهري و مراكز تفريحي، خدمات آموزشي، خدمات فرهنگي، خدمات درماني، خدمات مرتبط با ايمني و امنيت و نيز برخورداري از محل سكونت مناسب، با هويت و واجد ارزش‌هاي فضايي مبتني بر اصول معماري و شهرسازي ايراني و اسلامي. طبيعتاً براي دستيابي به اين مهم ضروري است در فرايند تبيين طرح‌هاي توسعه‌ي شهري به تمامي جنبه‌هاي كمي و كيفي اين نيازها توجه لازم مبذول شود.

وی در مورد بهره گیری از تجربیات دوره‌های گذشته شورای شهر گفت: خوشبختانه تجربه‌ سه دوره‌ پيشين شوراهاي اسلامي شهرها، در عمده‌ موارد همراهي ارزشمند اعضاي شوراها را در فرايند تهيه و تصويب طرح‌هاي توسعه شهري نشان مي‌دهد. اين همراهي از طريق ارائه اطلاعات شفاف به دستگاه‌هاي تهيه‌كننده‌ طرح‌ها، برگزاري جلسات هماهنگي با مشاوران و متوليان تهيه‌ طرح‌ها و انتقال صحيح مشكلات و كمبودهاي شناسايي شده توسط شهروندان و اعضاي شوراهاي اسلامي كه نبض عمده‌ مشكلات روزمره‌ شهر را در دست دارند و نيز پيگيري جهت ارائه راه‌حل‌هاي صحيح براي حل مشكلات است.

به گفته بهرامی، با اين‌همه در مواردي نيز مشاهده مي‌شود كه همراهي اعضاي شوراها در فرايند تهيه‌ طرح يا به انفعال رسيده و فعاليت مناسبي در راستاي انتقال مسايل ندارند و يا آن‌كه به تقابل به مجموعه‌ تهيه‌كننده‌ طرح كشيده شده و به دنبال اعمال كامل نظرات خود هستند كه در موارد بسياري نيز از پشتوانه‌ فني و كارشناسانه لازم برخوردار نيستند. آنچه كه در اين ميان اهميت دارد آن است كه اولاً در فرايند تهيه‌ طرح‌هاي توسعه‌ شهري، رعايت اصول و ضوابط برنامه‌ريزي و طراحي شهري و نيز قوانين و مقررات موجود در كشور امري قطعي، ضروري و بديهي است و طبيعتا نيازها و خواسته‌هاي شهر در صورتي كه مغاير با اين اصول و ضوابط نباشند امكان تامين و تحصيل خواهند داشت.

وی ادامه داد: ثانياً با طرح صحيح مسايل و خواسته‌هاي شهر و شهروندان، در بسياري از موارد متخصصان عرصه‌ي برنامه‌ريزي و طراحي شهري، به دنبال يافتن راه‌كارها و راه‌حل‌هاي اصولي براي حل مساله در حد ممكن و قانوني خواهند بود. بنابراين راه‌كارهاي قابل ارائه از سوي متوليان تهيه‌ طرح‌هاي توسعه شهري ممكن است الزاما با راه‌كارهاي مورد نظر اعضاي محترم شورا منطبق نباشند.

کارشناس ارشد شهرسازی و توسعه شهری اظهارداشت: در چنين شرايطي براي دستيابي به تعامل مناسب ميان اين دو بخش ضروري است اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها، ضمن بررسي راه‌كارهاي پيشنهادي از سوي مشاوران و متخصصان متولي تهيه‌ طرح‌ها، تلاش خود را در جهت بسترسازي و ظرفيت‌سازي براي اجراي پيشنهادات و نزديك نمودن شرايط اجرايي با برنامه‌هاي توسعه‌اي تبيين شده متمركز کنند.



وی عنوان کرد: نكته‌ بسيار مهم ديگري كه بايد توجه داشت آن است كه خروجي طرح‌هاي توسعه و عمران (يا جامع) شهري، در برگيرنده‌ مجموعه‌ وسيعي از برنامه‌هاي توسعه‌ شهر است كه عبارتند از برنامه‌هاي توسعه‌ كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، سياست‌ها و استراتژي‌هاي توسعه‌ شهري، چشم‌اندازها و ... در كنار نقشه‌هاي كاربري و ضوابط ساختماني. متاسفانه تجربه‌ 50 ساله‌ برنامه‌ريزي و مديريت شهري در كشور نشان مي‌دهد كه مديريت شهري عمدتا از اسناد صرفا اجرايي طرح‌ها به‌خصوص نقشه‌هاي كاربري اراضي بهره مي‌گيرند و اسناد برنامه‌اي اين طرح‌ها عمدتا به فراموشي سپرده مي‌شوند.



بهرامی تصریح کرد: اين ناديده انگاري هم در فرايند تهيه‌ طرح‌ها و هم در فرايند اجرايي بسيار شايع و عارضه‌اي عام در سطح كشور محسوب مي‌شود. توجه به اين مهم در هر دو مرحله‌ موصوف يكي از مهم‌ترين ابزارها براي تضمين توسعه‌ همه‌جانبه و درون‌زاي شهرها و به تبع آن كل كشور است. به تعبير ديگر، نقشه‌هاي كاربري اراضي، يكي از اسناد محدود طرح‌هاي توسعه هستند كه صرفا نحوه‌ استقرار فعاليت‌هاي مختلف شهري را تعيين می کند. البته توجه به اين سند و رعايت آن امري ضروري است. اما اين امر صرفا نتايجي حداقلي را در پي خواهد داشت و تنها مي‌تواند مانع از گسترش بي‌برنامه‌ي شهر شود. اما در عمده‌ موارد تاثير چنداني در رشد و بالندگي يك شهر و دستيابي آن به جايگاهي در خور و متناسب ندارد.

وی بیان داشت: در اين ميان ابزاري كه اين نقش را مي‌تواند بر عهده داشته باشد، طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي پيش‌بيني شده براي شهر است. به اين ترتيب اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مي‌توانند با اتكا بر اين برنامه‌ها و از طريق رايزني‌هاي مختلف با دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و نيز با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، در پي تحقق برنامه‌ها و بهره‌برداري مناسب و حداكثري از فرصت‌هاي خاص شهرها خواهد بود.

وی اذعان داشت: اين امر در شهرهاي كوچك و ميان‌اندازه‌ي استان از اهميتي بسيار بيشتر برخوردار است. در حقيقت متاسفانه اكثر شهرهاي كوچك و ميان‌اندازه در فرايند قهقرايي پژمردگي و تنزل قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: براساس شواهد در بسياري از موارد ساكنان شهرهاي كوچك، به ويژه افراد تحصيل‌كرده و يا افراد داراي سطح تمكن مالي مناسب‌تر كه هر دو سرمايه‌هايي ارزشمند براي توسعه محسوب مي‌شوند، از اين شهرها مهاجرت کرده و در شهرهاي بزرگ‌تر ساكن مي‌شوند. بديهي است تداوم اين فرايند منجر به افزايش پژمردگي شهري و كاهش سطح كيفي زيست در اين شده و اين امر به نوبه‌ خود فرايند مهاجرفرستي را تشديد مي‌کند.

بهرامی افزود: به اين ترتيب براي متوقف کردن اين فرايند و تغيير آن به سمت تقويت توسعه‌ درون‌زا و خود ايستا در شهرها، ضروري است برنامه‌هاي محرك توسعه توسط بخش خصوصي و دولتي متناسب با مزيت نسبي هر يك از شهرها انجام گيرد. به تجربه مي‌توان گفت كه اين برنامه‌هاي محرك توسعه در اكثر موارد در طرح‌هاي توسعه و عمران توسط مشاوران تهيه‌كننده‌ طرح‌ها تبيين گرديده‌اند. اما متاسفانه با بي‌توجهي و عدم باور مديريت شهري و متوليان امر به فراموشي سپرده شده و راهي گورستان قفسه‌ها و كتابخانه‌هاي غيرفعال ادارات گرديده‌اند. حال آن‌كه در صورت توجه مناسب مديريت شهري به‌ويژه اعضاي محترم شوراي اسلامي شهرها، زمينه‌ي تحقق بسياري از اين برنامه‌ها و به تبع آن توسعه‌ همه‌جانبه و متناسب شهرها تاحد بسيار بالايي ايجاد خواهد شد.



وی تاکید کرد: با توجه به اين امر كه بسياري از برنامه‌هاي ارائه شده داراي مختصات عمومي و كلي بوده و نيز معمولاً داراي جنبه‌هاي تخصصي ويژه‌اي مي‌باشند، بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و كارشناسي در مجموعه‌ي شوراهاي اسلامي شهرها مي‌تواند بسيار مفيد بوده و كارآيي اين نهاد مقدس را به‌ميزاني چشم‌گير ارتقا بخشد. به اين ترتيب معمولاً از سوي صاحب‌نظران و مديران توصيه مي‌شود در شرايطي كه در ميان اعضاي منتخب شوراهاي اسلامي شهرها نيروهاي متخصص در رشته‌هاي معماري و شهرسازي وجود نداشته باشند، افرادي با اين تخصص‌ها به‌عنوان بازوي كارشناسي شورا به صورت تمام‌وقت و يا حداقل پاره‌وقت به مشاوره و همكاري گرفته شوند.