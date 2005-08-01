اظهارات متناقض مسوولان سازمان محيط زيست در باره آلودگي رودخانه كرج

مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : رودخانه كرج از جمله رودخانه هاي آلوده استان تهران محسوب مي شود كه در صورت بي توجهي به وضعيت آب هاي سطحي و زير زميني به مرور زمان بر ميزان آلودگي آن افزوده خواهد شد.

وي افزوذ : شدت بحران تا جايي است كه اغلب كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر آلودگي رودخانه كرج ناشي از ساخت و سازهاي بي رويه در اطراف اين رودخانه و روان شدن فاضلاب هاي شهري ، خانگي و كشاورزي به رودخانه كرج تاكيد كرده اند .

در اين ميان محسن كافي عضو هيات علمي گروه فضاي سبز دانشگاه تهران نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از آلودگي آب رودخانه كرج سخن گفت و افزود: سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص جلوگيري از فعاليت واحدهاي آلاينده حاشيه رودخانه كرج تعلل مي كند و تا به حال اقدامات موثري در اين خصوص انجام نشده است.

اما به رغم تاكيد مسوولان و كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست بر آلودگي رودخانه كرج ،سرپرست دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست نظري ديگردارد.

تقي عبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : رودخانه كرج هيچ گونه آلودگي اي ندارد و رسانه ها سعي دارند به منظور تشويش اذهان عمومي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست را زير سوال ببرند به همين منظور مي كوشند وضعيت آب شرب تهران را بحراني جلوه دهند.