اولین مجموعه از جنگنده های اف 16 آمریکا سال آینده تحویل عراق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، منابع پارلمانی عراقی اعلام کردند: عراق اولین گروه از جنگنده های اف شانزده آمریکایی را در اواخر سال 2014 دریافت می کند.

حسن السنید نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون بدون اینکه به تعداد هواپیماهایی که عراقی ها از آمریکایی ها اشاره کند از دریافت اولین مجموعه از این هواپیماها در اواخر سال آینده خبر داد.

شایان ذکر است که جنگنده اف 16 یکی از هواپیماهای جنگی پیشرفته است که قابلیت عملیات در همه شرایط جوی را دارد و از دقت بالایی برای شلیک به اهداف برخوردار است.