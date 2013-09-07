  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

منابع پارلمانی عراقی :

اولین مجموعه از جنگنده های اف 16 آمریکا سال آینده تحویل عراق می شود

اولین مجموعه از جنگنده های اف 16 آمریکا سال آینده تحویل عراق می شود

منابع پارلمانی عراقی از تحویل اولین مجموعه از جنگنده های اف 16 آمریکایی در اواخر سال آینده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، منابع پارلمانی عراقی اعلام کردند: عراق اولین گروه از جنگنده های اف شانزده آمریکایی را در اواخر سال 2014 دریافت می کند.

حسن السنید نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون بدون اینکه به تعداد هواپیماهایی که عراقی ها از آمریکایی ها اشاره کند از دریافت اولین مجموعه از این هواپیماها در اواخر سال آینده خبر داد.

شایان ذکر است که جنگنده اف 16 یکی از هواپیماهای جنگی پیشرفته است که قابلیت عملیات در همه شرایط جوی را دارد و از دقت بالایی برای شلیک به اهداف برخوردار است.

کد مطلب 2130674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها