بیشترین تخلفات صنفی همدان را خرده فروشان انجام داده اند/ شناسایی 2191 متخلف خرده فروش

علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از سه هزار و 22 بازرسی از واحدهای تولیدی صنفی 210 متخلف شناسایی شده است، اظهار داشت: از سه هزار و 404 واحد انبار و سردخانه بازرسی به عمل آمده که یک واحد متخلف شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه واحد تولیدی و صنعتی هزار و 704 بازرسی انجام شده است، ادامه داد: از این تعداد 17 واحد متخلف شناسایی شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان در ادامه عنوان کرد: از 9 هزار و 471 عمده فروش بازرسی به عمل آمده که 331 متخلف شناسایی شده است.

شجاعی با بیان اینکه از 15 هزار و 354 واحد خدماتی بازرسی شده است و هزار و 346 واحد متخلف شناسایی شده است، ادامه داد: در مجموع 70 هزار و388 بازرسی به عمل آمده که چهار هزار و 96 واحد متخلف شناسایی شده است.

243 ناظر از واحدهای صنفی استان بازرسی می کنند

وی با اشاره به اینکه 243 ناظر در استان همدان فعالیت می کنند، ادامه داد: این 243 ناظر در پنج ماه نخست سال 443 گزارش قابل پیگیری را انجام داده اند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان افزود: از 70 هزار و 388 بارزسی چهار هزار و 96 واحد واحد متخلف شناسایی شده اند.

علیرضا شجاعی با بیان اینکه ارزش ریالی تخلفات بیش از 27 میلیارد و 819 میلیون و 934 هزار ریال بوده است، افزود: تعزیرات حکومتی استان همدان به شش هزار و 571 پرونده به ارزش 22 میلیارد و 557 میلیون و 18 هزار و 626 ریال رسیدگی کرده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی از واحدهای تولیدی صنفی 122 درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: همچنین 159 درصد تخلف یابی در واحد های تولیدی صنفی افزایش داشته است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان با بیان اینکه تخلف یابی در حوزه عمده فروشی 28 درصد افزایش داشته است، ادامه داد: همچنین بازرسی از واحدهای خدماتی 43 درصد و تخلف یابی 59 درصد افزایش داشته است.

علیرضا شجاعی با بیان اینکه ستاد خبری سازمان دو هزار و 374 گزارش دریافت کرده است، اظهار داشت: از این تعداد هزار و 439 گزارش به صورت تلفنی و 935 گزارش به صورت کتبیدریافت شده است.