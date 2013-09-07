انتقاد از عدم حضور نماینده ای از جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه مناظره

به گزارش خبرنگار مهر، سه اتحادیه دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برنامه "مناظره"‎ نامه ای به عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما نوشتند.

جناب آقای مهندس ضرغامی

ریاست محترم سازمان صدا و سیما

سلام علیکم

پس از حضور پرشور و گسترده ملت شریف ایران و خلق حماسه سیاسی 24 خرداد و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که با مشی اعتدال و میانه روی همراه بوده است انتظار آن می رفت که رسانه ملی نیز در راستای این خواست و مطالبه عمومی مردم، همواره مشی اعتدال و بی طرفی را سرلوحه کار خود قرار دهد. اما متاسفانه در برخی از برنامه ها و پوشش های خبری رسانه ملی همچنان شاهد نوعی رویکرد سلیقه ای و میلی هستیم که در اکثر موارد موجب دلسردی در میان اقشار و آحاد ملت عزیر ایران اسلامی شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه جهان اسلام که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در بسط و گسترش رشد و تعالی جوانان در عرصه های مختلف علمی، اخلاقی و سیاسی است در حال حاضر با تحت پوشش قرار دادن بیش از نیمی از دانشجویان این مرز و بوم سهم به سزایی در رشد و توسعه کشور عزیزمان داشته است. از این رو جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان جریان دانشجویی که نیمی از فعالین دانشجویی کشور در آن مشغول به فعالیت هستند در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری سال "حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی" نامگذاری شده است، در صدد بوده در راستای تحقق این شعار گام بردارد. از این رو جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد بستر های لازم فضای نقد، پرسشگری و مطالبه گری را در محیط دانشگاه فراهم نموده به طوری که این جنبش در سال تحصیلی 91-92 با برگزاری بیش از 250 برنامه و نشست سیاسی و انتخاباتی در واحد های دانشگاهی سراسر کشور نقش به سزایی در خلق شور و نشاط سیاسی در قشر عظیم دانشگاهی داشته است.

جناب آقای مهندس ضرغامی

با توجه به رسالت رسانه ملی ، مبنی بر حفظ بی طرفی و انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات جریان ها و سلایق مختلف در برنامه ها و پوشش‌های خبری آن رسانه، انتظار می رود رسانه ملی همواره اهتمام خود را نسبت به این اصل مهم داشته باشد. در برنامه "مناظره" که در روز جمعه مورخه 15/06/92 با موضوع "تولید علم و نشاط سیاسی در دانشگاه‌ها" از شبکه اول سیما به روی آنتن رفت، متاسفانه هیچ نماینده ای از جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی حضور نداشت، که این به معنای نادیده گرفته شدن بیش از نیمی از فعالین دانشجویی کشور است که در این دانشگاه مشغول به فعالیت می باشند. این در حالی است که در گذشته نیز این بی توجهی نسبت به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است و در نامه ای مورخ دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۱ که از سوی سه اتحادیه دانشجویی به جنابعالی نوشته شده بود این گله مندی مطرح شده است ، اما تاکنون شاهد هیچ گونه تغییر رویکردی در سیاست های آن رسانه در خصوص جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نبوده ایم.

آیا رسانه ملی اطلاع دارد، دانشگاهی بنام «دانشگاه آزاد اسلامی» هم وجود دارد؟ آیا می‌دانید که هم‌اکنون جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن بیش از 200 تشکل دانشجویی با سلایق سیاسی مختلف در فضای دانشجویی مشغول به فعالیت هستند ؟ چرا رسانه ملی نسبت به این ظرفیت عظیم جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بی توجه است؟ آیا افرادی می خواهند رسانه ملی، رسانه میلی باشد؟

در پایان اتحادیه تشکل‌های دانشجویان (اتحادیه اول)، سازمان اسلامی دانشجویان ایران (اتحادیه دوم) و مجمع اسلامی دانشجویان (اتحادیه سوم) دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان 3 اتحادیه بزرگ جنبش دانشجویی کشور و به عنوان زبان گویای جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اعتراض شدید خود را برای چندمین مرتبه نسبت به رویکردهای جزیره ای و سلیقه ای مسئولین سازمان صدا و سیما و اجحافی که در حق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است را اعلام می‌نماید و انتظار آن داریم که در آینده نزدیک شاهد تغییر رویه آن سازمان در خصوص جنبش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی باشیم.

- اتحادیه تشکل‌های دانشجویان (اتحادیه اول)

- سازمان اسلامی دانشجویان ایران (اتحادیه دوم)

- مجمع اسلامی دانشجویان (اتحادیه سوم)