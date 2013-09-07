انتشار شماره جدید ماهنامه "هیأت"/ تحلیل پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره آثار و گفتاری حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب، مهندس سید مرتضی نبوی، رضا شمس، عباس حیدرزاده و یدالله جوانی به چاپ رسیده است.

امام و دفاع مقدس، بیاناتی از پیام منشور روحانیت حضرت امام (ره) است که در این شماره به چاپ رسیده است. خاطره خواندنی مقام معظم رهبری از حضور در مناطق عملیاتی و تحلیل پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598 نوشته علیرضا سلیمانی از دیگر مطالب منتشرشده در این شماره هستند. در مقاله تحلیل پذیرش قطعنامه 598 می خوانیم: مسئله پذیرش قطعنامه و پایان جنگ به واسطه برخی ملاحظات شاید تا به امروز از نقاط مبهم تاریخ انقلاب به شمار می رود. اما مجموعه ای از اطلاعات و مسائلی که توسط افراد دخیل در تصمیم گیری در این امر مهم طی چند سال اخیر مطرح شده می تواند کمی در روشن کردن صحنه و نقش افراد و گروههای مختلف کمک کند. در این نوشتار سعی بر آن بوده که با نقل تاریخ و مواضع خواص دخیل در این ماجرا، گوشه ای از این حادثه را بازخوانی کنیم. تأکید می کنم که محتوای این نوشته به معنای مقصر دانستن یا القای تحمیل گری قطعنامه توسط اشخاص خاصی بر حضرت امام(ره) نیست.

آن سال اول مهری برای دانش آموزان آبادان رقم نخورد، من با خدا معامله کرده ام، ما و شهداء، روز شمار دفاع مقدس، سوگنامه صادق آل محمد(ص)؛ از میراث داری کربلا تا آخرین وصیت به شیعیان از مطالب دیگر به چاپ رسیده در این شماره از نشریه "هیأت" هستند .

‌هاجر آل محمد(ص)؛ فاطمه معصومه (س)، روایت طلایی امام رضا (ع) برای ایران، نوشته حجت الاسلام علی مهدیان،هیأت ها محلی است برای تربیت نیرو گفتگویی با حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب، رجایی تفسیر قرآن بود مصاحبه با مهندس سید مرتضی نبوی، مداح با یک نوار استاد نمی شود گفتگو با غلام اهل بیت(ع) رضا شمس، اغلب آثار شکوهمند شعر فارسی صبغه دینی دارند گفتگو با دکتر محمد علی مجاهد، نیز در شماره جدید نشریه به چاپ رسیده اند .

هیأت محل ذکر است گفتگو با حاج احمد زین العابدین، نقش مبلغین دینی در خلق حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اقتصادی اسلام در بیانات مقام معظم رهبری نوشته سعید اشیری، تاریخ تحلیلی اسلام، اوضاع مدینه و هجرت مبداء تاریخ، روز شمار تاریخ، آداب و فنون مداحی، نوشته عباس حیدر زاده، آشنایی با شعرای آیینی، میرزا رحیم یغما نوحه سرای قرن دوازدهم، ازمطالب دیگر به چاپ رسیده در ماهنامه "هیأت" هستند.

هیأت باید از جناح بندی های سیاسی دور باشد گفتگو با مسئول هیأت رزمندگان اسلام شهرستان شازند، احساس، اندیشه و رفتار؛ ملاکهای یک منبر خوب، گفتگو با حجت الاسلام ثاقب، سخنران هیأت رزمندگان اسلام شازند، عشق به ائمه اطهار (ع) کارهای هیأت را آسان می کند گفتگو با پیروان عترت شهرستان شازند، در مداحی و مولودی خلاقیت به خرج می دهم گفتگو با مداح هیأت رزمندگان اسلام شهرستان شازند از مطالب منتشر شده پایانی این نشریه هستند.

نشریه «هیأت» ماهنامه فرهنگی-مذهبی هیأت رزمندگان اسلام است که با سردبیری محمد قهرمانی هر ماه منتشر می شود.