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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۴۴

ارجمند عنوان کرد:

مجوز 66 هزار ساعت حق‌التدریس برای سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

مجوز 66 هزار ساعت حق‌التدریس برای سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون سوادآموزي آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجوز اجراي 66 هزار ساعت حق‌التدريس آزاد براي سوادآموزي افراد 10 تا 49 سال دركهگيلويه وبويراحمد صادرشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ارجمند ظهر شنبه درهمايش روز جهاني مبارزه بابي سوادي افزود: این امر در راستای تحقق اهداف نهضت سوادآموزي وريشه كني بي سوادي تاپايان برنامه توسعه انجام شده است.

وی بیان داشت: علاوه‌بر بخش سوادآموزي در آموزش و پرورش اين امر بامشاركت تشكلها و مؤسسات دولتي وغيردولتي در دوره‌هاي سوادآموزي، تكميلي وتحكيم سوادآموزي اجرا مي شود.

ارجمند افزود: در اجراي اين برنامه مديران مجتمع هاي آموزشي و پرورشي، معلمان و بازنشستگان نیز مي‌توانند مشاركت كنند.

وی عنوان کرد: امسال آموزش هشت هزار بی سواد به مجتمعهای آموزشی و پرورشی، مدارس دولتی و غیردولتی استان واگذار شد.

معاون سوادآموزي استان تصریح کرد: دستيابي به توليد و درآمد بهتر و ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه، شناخت دين، دستيبابي به مهارت‌هاي اساسي و زندگي و رعايت حقوق ديگران از اهداف سوادآموزي در جامعه است.

وی عنوان کرد: تاکنون در 320 روستای استان جشن پایان بی‌سوادی برگزار شده است.

ارجمند تصریح کرد: در سال تحصیلی گذشته بامشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) یک هزار 236مددجوی این نهاد تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: باسوادی در این استان در سال 57 به میزان 31 درصد بود که هم اکنون بیش از 90 درصد جمعیت 10تا 49 ساله استان باسواد هستند.

 

کد مطلب 2130708

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