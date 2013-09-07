به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ارجمند ظهر شنبه درهمايش روز جهاني مبارزه بابي سوادي افزود: این امر در راستای تحقق اهداف نهضت سوادآموزي وريشه كني بي سوادي تاپايان برنامه توسعه انجام شده است.

وی بیان داشت: علاوه‌بر بخش سوادآموزي در آموزش و پرورش اين امر بامشاركت تشكلها و مؤسسات دولتي وغيردولتي در دوره‌هاي سوادآموزي، تكميلي وتحكيم سوادآموزي اجرا مي شود.

ارجمند افزود: در اجراي اين برنامه مديران مجتمع هاي آموزشي و پرورشي، معلمان و بازنشستگان نیز مي‌توانند مشاركت كنند.

وی عنوان کرد: امسال آموزش هشت هزار بی سواد به مجتمعهای آموزشی و پرورشی، مدارس دولتی و غیردولتی استان واگذار شد.

معاون سوادآموزي استان تصریح کرد: دستيابي به توليد و درآمد بهتر و ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه، شناخت دين، دستيبابي به مهارت‌هاي اساسي و زندگي و رعايت حقوق ديگران از اهداف سوادآموزي در جامعه است.

وی عنوان کرد: تاکنون در 320 روستای استان جشن پایان بی‌سوادی برگزار شده است.

ارجمند تصریح کرد: در سال تحصیلی گذشته بامشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) یک هزار 236مددجوی این نهاد تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: باسوادی در این استان در سال 57 به میزان 31 درصد بود که هم اکنون بیش از 90 درصد جمعیت 10تا 49 ساله استان باسواد هستند.