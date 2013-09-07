سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری البرز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم اصغر عربیان استاندار البرز آمده است:



نظر به مراتب تعهد، توان، شایستگی، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل " منصوب می شوید.



امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سرلوحه قرار دادن عدالت گستری، مهرورزی به بندگان خدا، خدمتگزاری به آحاد ملت، تعالی معنوی کشور در اجرای دقیق سیاستها و تصمیمات دولت خدمتگزار و لحاظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه موفق و موید باشید.