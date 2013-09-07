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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری البرز منصوب شد

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری البرز منصوب شد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز طی حکمی سید شهاب الدین حسینی را به عنوان سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل استانداری البرز منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم اصغر عربیان استاندار البرز  آمده است:

نظر به مراتب تعهد، توان، شایستگی، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ  به عنوان "سرپرست اداره کل پدافند غیر عامل " منصوب می شوید.

امید است در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سرلوحه قرار دادن عدالت گستری، مهرورزی به بندگان خدا، خدمتگزاری به آحاد ملت، تعالی معنوی کشور در اجرای دقیق سیاستها و تصمیمات دولت خدمتگزار و لحاظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه موفق و موید باشید.

کد مطلب 2130717

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