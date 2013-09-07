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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

با حکمی از سوی ملکیان؛

رحمان رضایی مدير تيم‌های پايه فوتبال پيكان شد

رحمان رضایی مدير تيم‌های پايه فوتبال پيكان شد

بازيكن و لژيونر سال‌های نه چندان دور فوتبال ایران، به عنوان مدير تيم‌های پايه فوتبال پيكان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حكمی از سوی اصغر ملكيان، مدير عامل باشگاه پيكان، نظارت بر عملكرد تمامی رده‌های فوتبال پايه و برقراری تعامل موثر و سازنده در جهت پيشبرد مطلوب و دستيابی به اهداف مدنظر باشگاه برای كسب عنوان قهرمانی، پشتوانه‌سازی و سازندگی در تمامی رده‌ها از مهمترين وظايف رحمان رضايی در تيم‌های پايه فوتبال پيكان برشمرده شده است.

پیشینه دوران ورزشی رحمان رضايی به شرح زیر است:

ليگ برتر ايران: عضويت در تيم‌های ذوب‌آهن، پرسپوليس و پيكان

سری آ ايتاليا: عضويت در تيم‌های پروجا (2 سال)، مسينا (3 سال) و ليورنو (2 سال) و به ثمر رساندن 8 گل

ليگ قطر: عضويت در تيم الاهلي قطر (یک سال)

تيم ملی فوتبال: نزديك به 60 بازي ملی و به ثمر رساندن 3 گل ملی

حضور در تيم ملی فوتبال دانشجويان در مسابقات اسپانيا

مرد سال فوتبال ايران در سال 82

کد مطلب 2130768

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