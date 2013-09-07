به گزارش خبرنگار مهر، در حكمی از سوی اصغر ملكيان، مدير عامل باشگاه پيكان، نظارت بر عملكرد تمامی ردههای فوتبال پايه و برقراری تعامل موثر و سازنده در جهت پيشبرد مطلوب و دستيابی به اهداف مدنظر باشگاه برای كسب عنوان قهرمانی، پشتوانهسازی و سازندگی در تمامی ردهها از مهمترين وظايف رحمان رضايی در تيمهای پايه فوتبال پيكان برشمرده شده است.
پیشینه دوران ورزشی رحمان رضايی به شرح زیر است:
ليگ برتر ايران: عضويت در تيمهای ذوبآهن، پرسپوليس و پيكان
سری آ ايتاليا: عضويت در تيمهای پروجا (2 سال)، مسينا (3 سال) و ليورنو (2 سال) و به ثمر رساندن 8 گل
ليگ قطر: عضويت در تيم الاهلي قطر (یک سال)
تيم ملی فوتبال: نزديك به 60 بازي ملی و به ثمر رساندن 3 گل ملی
حضور در تيم ملی فوتبال دانشجويان در مسابقات اسپانيا
مرد سال فوتبال ايران در سال 82
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