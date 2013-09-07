به گزارش خبرنگار مهر، در حكمی از سوی اصغر ملكيان، مدير عامل باشگاه پيكان، نظارت بر عملكرد تمامی رده‌های فوتبال پايه و برقراری تعامل موثر و سازنده در جهت پيشبرد مطلوب و دستيابی به اهداف مدنظر باشگاه برای كسب عنوان قهرمانی، پشتوانه‌سازی و سازندگی در تمامی رده‌ها از مهمترين وظايف رحمان رضايی در تيم‌های پايه فوتبال پيكان برشمرده شده است.

پیشینه دوران ورزشی رحمان رضايی به شرح زیر است:

ليگ برتر ايران: عضويت در تيم‌های ذوب‌آهن، پرسپوليس و پيكان

سری آ ايتاليا: عضويت در تيم‌های پروجا (2 سال)، مسينا (3 سال) و ليورنو (2 سال) و به ثمر رساندن 8 گل

ليگ قطر: عضويت در تيم الاهلي قطر (یک سال)

تيم ملی فوتبال: نزديك به 60 بازي ملی و به ثمر رساندن 3 گل ملی

حضور در تيم ملی فوتبال دانشجويان در مسابقات اسپانيا

مرد سال فوتبال ايران در سال 82