به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه صدوقی و حاجی میرزایی دبیران سابق و فعلی هیئت دولت، از اعضاء دولت یازدهم به عنوان پاکترین و مجرب ترین افراد یاد کرد و افزود: متاسفانه برخی افراد سخنان نادرستی در خصوص دولت می گویند اما بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در هفته دولت در خصوص دولت یازدهم، گویا و نشان دهنده ویژگیهای این دولت است.

وی افزود: دولت باید با نگاه احترام آمیز به منتقدین و مخالفین خود بنگرد و در مقابل نقدها خود را پاسخگو بداند چرا که نقد یک ودیعه الهی است.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه اصلی ترین بار اداره کشور بر دوش دولت است گفت: امروز کشور هم به لحاظ وضعیت اقتصادی و هم از نظر مسائل بین المللی تحت فشار است و از همه کسانی که دلسوز نظام و ملت ایران هستند انتظار می رود که دولت را در پیشبرد اهداف و عبور از مشکلات یاری کنند.

جهانگیری با تأکید بر لزوم پاسخگو بودن دولت در قبال مردم افزود: دولت خود را در مقابل خداوند، مقام معظم رهبری، مردم و شهدا متعهد و پاسخگو می داند چرا که هر دولتی که از پاسخگویی دور باشد و خود را مکلف به آن نداند به مسیر انحراف کشیده خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه منافع ملی کشور باید بر همه مسائل ترجیح داده شود، تصریح کرد: منافع ملی در رأس همه تصمیمات قرار دارد و نباید در تصمیم گیری ها منافع حزبی، فردی و گروهی بر منافع ملی ارجحیت پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: امروز دیگر فرصت اشتباه نداریم و باید دقیقترین تصمیمات را اتخاذ کنیم که در این زمینه دفتر هیئت دولت می تواند با بهره گیری از مجربترین کارشناسان کشور نقش مهمی را در تصمیمات هیئت دولت ایفا کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تصمیمات دولت آثار مستقیمی بر وضعیت مردم دارد خاطرنشان کرد: هر چه توانمندی و دانش کارشناسان دفتر هیئت دولت افزایش پیداکند به همان میزان می تواند در بهبود تصمیمات دولت و اثرگذاری آن بر جامعه نقش موثر و مفیدتری داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت فراوان کمیسیون های دولت گفت: باید ساز و کاری طراحی شود که دستور جلسات کمیسیونها منطبق با مسائل جامعه باشد و آحاد جامعه حس کنند که نظرات و دغدغه های آنان در تصمیمات هیئت دولت لحاظ شده است.

دکتر جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد: آثار مثبت سیاستهای اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم از سال 93 مشاهده خواهد شد و در مدت باقیمانده از سال جاری باید تلاش کنیم از روندهای منفی شاخص های اصلی اقتصاد جلوگیری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از زحمات صدوقی دبیر سابق هیئت دولت ، اظهار امیدواری کرد حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در این مسئولیت موفق باشد و نقش موثری را در انجام وظایف و ماموریتهای دولت ایفا کند.

در این مراسم صدوقی و حاجی میرزایی نیز در سخنانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص دفتر هیئت دولت پرداختند.