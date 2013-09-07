تکذیب فایل صوتی جنجال ساز توسط آیت الله هاشمی/حمله آمریکائی ها به سوریه محکوم است

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار امروز شنبه اعضای کمیته فرزندان شاهد و ایثارگران با تأکید بر جایگاه رفیع و بی‌بدیل شهدا و جانبازان در نظام اسلامی گفت: شهدا، ایثارگران و خانواده‌های آنها، گل سر سبد نیروهای ارزشی کشورند.



وی افزود: آنان از بالاترین و ارزشمندترین سرمایه، یعنی جان و هستی خود و عزیزان‌شان برای حفظ و تداوم انقلاب گذشته‌ و سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در واقع از جمله صاحبان اصلی انقلاب به شمار می‌روند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خون شهدا، صبر و استقامت خانواده‌های معزز آنان و ایثارگران را ضامن حفظ و تداوم انقلاب در مسیر صحیح و درست خود توصیف کرد.



وی با اشاره به بحران‌هایی که برای جهان اسلام در حال تکوین است به ویژه تهدیداتی که علیه کشور سوریه انجام می‌شود، گفت: استکبار جهانی درصدد سلطه بر مسلمانان و کشورهای اسلامی منطقه است و در مورد سوریه نیز تهدید به دخالت و حمله مستقیم در این کشور کرده‌اند.



هاشمی رفسنجانی با محکوم کردن شدید تهدیدات اخیر آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه کشور سوریه، تصریح کرد: متأسفانه مردم سوریه که حدود دو سال است درگیر جنگ داخلی و انواع رنج‌ها و آوارگی کم‌سابقه‌اند، در حال حاضر نیز مورد تهدید خارجی به بهانه‌های هنوز اثبات نشده استفاده از سلاح شیمیایی قرار گرفته‌اند.



وی با انتقاد شدید از همنوایی برخی رسانه‌های داخلی با اهداف دشمن که حاضرند برای حفظ مصالح و منافع جناحی و سیاسی، بخاطر دستمالی قیصریه را به آتش بکشند، گفت: اخیراً نقلی از بنده در مورد سوریه، بهانه سوء‌استفاده و تخریب‌های جدید توسط اینگونه رسانه‌ها را فراهم کرد که به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.



عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از جمله شیمیایی، توسط هر فرد یا گروه یا حکومتی در همه مکاتب و مذاهب به ویژه دین مبین اسلام، مذموم و محکوم است.



هاشمی رفسنجانی افزود: این دول غربی بودند که در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، امکانات و مجوز به‌کارگیری اینگونه سلاح‌ها را به عراق دادند.



وی تأکید کرد: ما براساس اعتقادات‌مان به‌رغم توانایی استفاده از چنین سلاح‌هایی، هرگز مقابله‌به‌مثل نکردیم و کاربرد چنین سلاح‌هایی را نیز محکوم و آنرا حرام می‌دانیم.



در ابتدای این دیدار، میعاد صادقی رئیس کمیته فرزندان شاهد و ایثارگران و تنی چند از حاضران به‌طور جداگانه سخنانی در خصوص مسائل و مشکلات این خانواده‌ها و مراتب وفاداری و پایبندی آنان به اهداف و ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی و انتظارات ایثارگران بیان کردند.