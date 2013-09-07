تلاش تروریستهای النصره برای جذب کارشناسان سلاح شیمیایی رژیم معدوم عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم گزارش داد: پس از انتشار گزارشهایی درباره تلاش جبهه النصره و دولت اسلامی در عراق و بلاد شام، دوباره القاعده به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده است.

این رسانه روسی می افزاید: بر اساس برخی گزارش ها گاز سارین به کار گرفته در خان العسل در حومه حلب در سوریه در منطقه ای که تحت کنترل دولت عراق نیست تولید و از طریق ترکیه برای تروریستهای وابسته به القاعده ارسال شده است. همچنین اخباری درباره آموزش تروریستهای جبهه النصره برای استفاده از سلاح شیمیایی از سوی مهندسان صنایع نظامی رژیم صدام منتشر شده است.

روسیاالیوم گزارش داد: رسانه ها از تلاش جبهه النصره برای جذب کارشناسان عراقی که در برنامه شیمیایی عراق در زمان صدام فعالیت می کردند و نیز کارشناسان سوری در این زمینه با هدف ساخت سلاح شیمیایی برای استفاده از آن در درگیری های کنونی در سوریه خبر دادند به ویژه که اتهام زدن به نظام درباره به کارگیری این سلاح گویا موثر واقع شده است.