حمایت از ورزش بانوان زمینه ساز سلامت جامعه است/ ورزش بدون اخلاق مداری معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاي تيم بانوان بسکتبال بانوان کرمانشاه عصر شنبه که به تازگي تحت حمايت مديريت شرکت هواپيمايي معراج قرار گرفته و با نام تیم بسکتبال بانوان هواپيمايي معراج شناخته می شوند با کاپیتان تورج دهقانی مدیر عامل این شرکت هواپیمایی دیدار کردند.

در اين نشست مدير فني بسکتبال بانوان هواپيمايي معراج تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه ضمن تقدير و تشکر از حمايت هاي مديريت هواپیمایی معراج، به فعاليت اين باشگاه و روند آماده سازي ورزشکاران جهت حضور در ليگ برتر اشاره و توضيحات لازم را در اين خصوص ارائه داد.

الهه دارستاني در بخشي از سخنان خود به لزوم توجه به ورزش بانوان اشاره کرده و از اينکه مديريت هواپيمايي معراج نسبت به اهميت اين موضوع به طور عملي وارد ورزش شده و بانوان بسکتباليست را حمايت کرده است تشکر و قدرداني کرد.

هم چنین در اين مراسم تني چند از بازيکنان نيز ضمن ابراز خرسندي از حمايت هواپيمايي معراج، اعلام کردند که براي پيشبرد اهداف اين هواپيمايي در زمينه هاي مختلف به ويژه ورزش تلاش خواهند کرد.

در ادامه مديرعامل هواپيمايي معراج به بيان ديدگاه هاي خود نسبت به ورزش به خصوص ورزش بانوان پرداخت.

کاپيتان تورج دهقاني زنگنه در ابتداي سخنان خود ضمن ابراز خرسندي از حضور ورزشکاران در اين نشست صميمانه، گفت: ورزش به عنوان بزرگترين عامل بازدارنده معضلات اجتماعي نقش اساسي در سالم سازي جامعه بر عهده دارد و در اين راستا هر اقدامي که از سوي دست اندرکاران صورت بگيرد، به عنوان وظيفه محسوب خواهد شد و کوتاهي در اين راستا قابل جبران نخواهد بود.

وی افزود: متاسفانه در بخش ورزش بانوان بدليل محدويت ها و نبود اسپانسر و کمبود فضاهاي ورزشي، اين مشکل بيشتر خود را نشان مي دهد و بايد شرايطي فراهم شود که جامعه بانوان کشور بتوانند در کنار آقايان از امکانات ورزشي استفاده نمايند.

دهقانی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که جامعه اي سالم خواهد بود که مادراني سالم، تندرست و شاداب داشته باشد و تمامي فرزندان موفق و شايسته، پرورش يافته چنین مادرانی هستند و اگر قرار بر اين باشد که به ورزش بانوان توجه نشود به همان نسبت در آينده از مادراني سالم و شاداب برخوردار نخواهيم بود و جامعه متضرر خواهد شد.

وي در ادامه گفت: حضور هواپيمايي معراج در عرصه ورزش به ويژه بانوان نيز در همين راستا شکل گرفته است که بتوانيم کمک حال ورزش بانوان باشيم و در اين راستا نيز از کرمانشاه و بسکتبال بانوان اين استان شروع کرده ايم و اميدواريم بتوانيم در آينده با ايجاد تعامل دوسويه شاهد درخشش بازيکنان و بسکتبال بانوان در مسابقات باشيم.

دهقانی در ادامه سخنان خود گفت: اين درست که يک نگاه ما تبليغات است، اما اولويت ما در ورزش حمايت بوده و توقع هم داريم ورزشکاران علاوه بر اين که با تلاش هاي خود سعي در کسب نتايج مناسب را داشته باشند، رعایت اخلاق ورزشکاري را سرلوحه خود در ميادين ورزشي قرار دهند چرا که ورزش بدون اخلاق بي معنا خواهد بود و قهرماني بدون دارا بودن از اخلاق حسنه ارزشي نخواهد داشت.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی معراج، در پايان سخنان خود گفت: علاوه بر حمايتي که از تيم بسکتبال خواهيم داشت، در صورت ورود هر يک از بازيکنان به تيم هاي ملي، اين هواپيمايي از آنها حمايت ويژه خواهد کرد.

