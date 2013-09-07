مکانیابی دو شهرک صنعتی لرستان انجام شد/ چگنی میزبان شهرک تخصصی سنگ

فرزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو شهرک صنعتی استان لرستان مکانیابی و مطالعات مربوط به این دو شهرک صنعتی در استان لرستان انجام شده است.

وی بیان داشت: این دو شهرک شامل شهرک صنعتی شماره سه بروجرد و شهرک تخصصی فرآوری سنگ در دوره چگنی است که از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: فراهم آوردن امکانات و تسهیلات زیربنایی در مکانی دارای شرایط مناسب به منظور ایجاد شهرکهای صنعتی باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در آن مکان می شود.

وی با تشریح اهمیت مطالعات در این زمینه بیان داشت: قبل از مکان یابی شهرک صنعتی ابتدا باید نوع شهرک صنعتی بر اساس عملکرد آن و با توجه به قابلیتها و توانیهای منطقه و همچنین بر اساس منابع تولید و در جهت سیاستهای آمایشی در سطح ملی و منطقه ای مشخص شود.

محمدی اظهار داشت: در این خصوص پس از اخذ استعلامات از منابع ملی و محیط زیست مکان شهرک فرآوری سنگ را در منطقه ای که غنی از معادن سنگ است را مورد مطالعه قرار داده ایم و همچنین اقدامات لازم در خصوص تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده یک تبصره یک جهاد کشاورزی در حال انجام است.

وی گفت: در این راستا طی نشستی که با سرپرست فرمانداری بروجرد داشتیم مقرر شد همه دستگاههای اجرایی ذیربط شهرستان همکاری لازم را در خصوص تملک و اجرایی کردن پروژه داشته باشند.