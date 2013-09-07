550 میلیون ریال در بخش امور فرهنگی کمیته امداد بروجرد هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معظمی ظهر شنبه در همایش حجاب و عفاف در تالار دکتر زرین کوب بروجرد در این رابطه اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری برای تعداد 42 نفر از مددجویان انشعاب گاز و آب رایگان با اعتباری بالغ بر 72 میلیون و 400 هزار ریال هزینه انجام شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت مبلغ 123 میلیون و 700 هزار ریال از طریق مشارکتهای مردمی جمع آوری شده است.

معظمی ادامه داد: همچنین در ماه رمضان حدود 60 میلیون تومان فطریه عام و سادات شهرستان بوده که توسط کمیته امداد امام (ره)بروجرد جمع آوری شده است.

مدیر منطقه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) بروجرد افزود: در ماه رمضان گذشته 148 حامی تعداد 183 یتیم را سرپرستی کرده اند.

وی تصریح کرد: تعداد هزار و 405 دانش آموز و 900 دانشجو تحت پوشش داریم و همچنین طرح نظام جامع با تعداد 184 خانوار با جمعیت 370 نفر در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه تعداد 174 نفر در اردوهای تابستانی این واحد شرکت داشته اند گفت: کل هزینه های فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در کمتر از شش ماه گذشته 550 میلیون و 375 هزار و 144 ریال بوده است.