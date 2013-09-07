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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۰۵

امیدی به مهرخبرداد:

آغاز طرح زوج و فرد خودروها از امروز در کرمانشاه/20 هزار تومان جریمه برای هر بار عبور غیرمجاز

آغاز طرح زوج و فرد خودروها از امروز در کرمانشاه/20 هزار تومان جریمه برای هر بار عبور غیرمجاز

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه، از اجرای طرح زوج و فرد خودروها، از امروز (16 شهریور در کرمانشاه خبرداد و گفت: به ازای هر بار عبور غیر مجاز 20 هزار تومان جریمه اعمال می شود.

سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح زوج و فرد خودروها، از امروز (16 شهریور)  در کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: این طرح در خیابان های اصلی شهر و در ساعات پر ترافیک اجرا خواهد شد.

امیدی تصریح کرد: طرح زوج و فرد با توجه به وجود بازار در سه خیابان مدرس، افشار طوس و شریعتی از ساعت 15 تا 20  در این خیابان ها اجرا خواهد شد.

وی گفت: اجرای طرح زوج و فرد در استان کرمانشاه به تایید شورای ترافیک رسیده و تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

امیدی در پاسخ به مهر در خصوص عبور خودروهایی نظیر اتوبوس، تاکسی و... گفت: طی طرح مذکور تنها اتوبوس ها، تاکسی ها و آژانس هایی که آرم آژانس داشته و روی خودروی آنها نصب شده اجازه عبور از مسیرهای مذکور را خواهند داشت و مابقی خودروها، حتی خودروهای اداری و دارای برگه ماموریت اجازه عبور نخواهند داشت.

امیدی با بیان اینکه با متخلفین در این طرح به شدت برخورد خواهد شد گفت: در این طرح به خودروهای اداری و نظامی نیز مجوز عبور داده نخواهد شد.

وی تصریح کرد: لذا کارکنان ادارات و کسانی که برگه ماموریت در دست دارند باید باید از خودروهای متناسب با برنامه طرح زوج و فرد استفاده و در غیر اینصورت به آنها اجازه عبور داده نخواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه، در پایان بار دیگر بر برخورد با متخلفین این طرح تاکید و خاطرنشان کرد: به ازای هر بار عبور غیر مجاز خودروها در مسیرهای ذکر شده 20 هزار تومان جریمه لحاظ خواهد شد.

 

کد مطلب 2130889

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