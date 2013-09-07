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۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۱۶

خبر خوش وزیر کار برای کارفرمایان/ جرایم بیمه‌ای بخشوده شد

خبر خوش وزیر کار برای کارفرمایان/ جرایم بیمه‌ای بخشوده شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خبر داد و گفت: در قالب این تصمیم، کارفرمایان تنها اصل بدهی معوق شده بیمه کارگران خود را خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در جمع خبرنگاران از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تلاش برای بهبود فضای کسب و کار اتخاذ شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برخی از صنوف مانند کشاورزی و صنعت نیروهای خود را بیمه کرده بودند اما به دلیل مشکلاتی نتوانسته بودند در مدت چند ماه حق بیمه آنها را بپردازند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: عدم پرداخت به موقع حق بیمه باعث در نظر گرفتن جرایمی برای کارفرمایان شده بود که بر اساس گزارش ها در مواردی تا چند برابر اصل بدهی کارفرمایان به بیمه بوده است.

ربیعی خاطر نشان کرد: به منظور حمایت از کارفرمایان و همچنین بهبود فضای کسب و کار این تصمیم گرفته شد و کارفرمایان می توانند با پرداخت اصل بدهی، مشکل خود را حل کنند. به صورت کلی، جرایم کارفرمایان در این خصوص بخشیده شده است.

وی با اشاره به این موضوع که تلاش می شود تا موانع تولید در مدت زمان کوتاهی برداشته شود گفت: این موضوع در کمیسیون بهبود فضای کسب و کار دولت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2130901

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