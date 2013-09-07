نشست شورای منطقه 9 دانشگاه آزاد در قوچان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رجب اصغریان رئیس شورای منطقه 9 دانشگاه آزاد عصر شنبه در ابتدای این نشست ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد: مسئولین دانشگاه ها در آغاز سال تحصیلی باید با هدایت، نظارت و کنترل در مسیر پیشرفت گام بردارند و با برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های پیش روی سال تحصیلی جدید را به پیش ببرند.

رئیس شورای منطقه 9 دانشگاه آزاد افزود: مسئولان باید با چشم باز و با برنامه، مسایل آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را پیگیری کرده و در این مسیر باید از نگاه کارشناسی و تجربه سال های گذشته در جهت بهبود امور و افزایش سرعت پیشرفت، بهره مند شد.

در ادامه جلسه مهدی وطن پرست، رئیس دانشگاه آزاد قوچان با اشاره به پیشینه این واحد اظهار کرد: این واحد دانشگاهی در دوم آبان سال 1368 تاسیس و با جذب 130 دانشجو در 2 رشته فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس دانشگاه آزاد قوچان ضمن تقدیر از مدیریت مدبرانه جوانبخت موسس و رئیس سابق واحد قوچان گفت: هم اکنون این واحد، با برخورداری از 55 هزار متر مربع فضای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... در حال آموزش و خدمت رسانی علمی به 5700 دانشجو در 62 رشته گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی است و تاکنون15 هزار نفر نیز فارغ التحصیل شده اند.

وطن پرست افزود: واحد قوچان، با دارا بودن 1124 امتیاز و رتبه بسیار بزرگ، یکی از دانشگاه های تاثیر گذار در منطقه بوده و امیدواریم با ارتقا امتیاز دانشگاه به 2000 ، رتبه دانشگاهی این واحد را ارتقاء دهیم.

وی ضمن تشریح راهبردهای این دانشگاه بیان کرد: استراتژی این واحد دانشگاهی در برنامه بلند مدت، تبدیل شدن به دانشگاه هزاره سوم، یعنی دانشگاه کارآفرین است و برای دستیابی به این مهم، تاکنون چندین تفاهم نامه با پارک های علم و فناوری استان و پژوهشکده های علمی همچون پژوهشکده نوح نبی (ع) و... به امضاء رسانده است.

رئیس دانشگاه آزاد قوچان افزود: تصویب 40 رشته در مقطع دکترا،80 رشته در مقطع ارشد و 39 رشته در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و همچنین اصلاح هرم علمی، بخشی از برنامه های این واحد دانشگاهی برای گام نهادن در مسیر دانشگاه هزاره سوم، دانشگاه کارآفرین است.

وطن پرست تاکید کرد: تقویت روحیه برادری، صداقت، تعامل و شایسته سالاری، سرعت پیشرفت را در این واحد دانشگاهی چندین برابر کرده است.

وی گفت: اتمام 163و در حال اجرا بودن 46 طرح پژوهشی، چاپ 15 جلد و در دستور کار بودن 3 جلد کتاب، برگزاری 23 همایش منطقه ای و 5 همایش ملی، ثبت 26 اختراع و راه اندازی 6 تیم تحقیقاتی دانشجویی و نمایه شدن مجله شیمی این واحد دانشگاهی، بخشی از پیشرفت های علمی دانشگاه آزاد واحد قوچان است.

در ادامه جلسه، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار قوچان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت مدیران متخصص و متعهد نقش بسیار سازنده ای را ایفا کرده است.

فرماندار قوچان با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه 9 افزود: با همدلی و تعامل، این منطقه می تواند سرآمد تمامی مناطق دانشگاهی در کشور باشد.