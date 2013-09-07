غرب برای تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی تلاش می کند/ حیا و عفت از ویژگیهای جامعه دیندار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر شنبه در همایش حجاب وعفاف در تالار دکتر زرین کوب بروجرد با بیان این مطلب افزود: دهه کرامت فرصت خوبی است تا یک نگاه همه جانبه و عمیق به شخصیت حضرت معصومه(س) و علی بن موسی الرضا(ع) داشته باشیم.

وی تصریح کرد: برگزاری جشنهای میلاد امامان و ائمه اطهار(ع) باید به سمت مراسمهای ساده و عمیق و ماندگار برود.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: در برگزاری جشنهای میلاد امامان باید ایمان مردم تقویت شده تا موفق به انجام اعمال صالحه باشیم.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه باید علل و عوامل موفقیت و همچنین موانع بر سر راه دختران اسلامی در کشور بررسی شود اظهار داشت: حیا و عفت امری فطری بوده و زنان ذاتا عفیف هستند و این فطرت عفیف زنان است که به آنها شخصیت و کرامت بخشیده است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های یک جامعه دیندار حیا و عفت است ادامه داد: اگر در جامعه ای حیا رخت بربندد دین هم در آن جامعه از بین خواهد رفت پس لازمه ایمان داشتن حیا و عفت است.

وی تصریح کرد: امروز استعمار به دنبال غربی کردن شیوه زندگی ما و ازبین بردن زندگی ایرانی اسلامی مردم کشور است.

حجت الاسلام ترابی با بیان این مطلب افزود: امروزه متاسفانه روش لباس پوشیدن، معاشرت، معماری ساختمانها و...در کشور شکل غربی به خود گرفته و در حال تغییر سبک زندگی هستیم.

امام جمعه بروجرد در ادامه سخنانش با اشاره به نقش زنان در اصلاح جامعه عنوان کرد: صلاح و فساد یک جامعه در صلاح و فساد زنان آن جامعه ریشه دارد و اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملتها گرفته شوند آن ملتها با شکست مواجه خواهند بود.

وی افزود: امروز یکی از شیوه های غرب و قدرتهای سلطه گر برای ایجاد تغییر فرهنگی در یک جامعه نشانه رفتن به سوی زنان آن جامعه است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه غرب برای تغییر سبک و فرهنگ ایرانی اسلامی به شیوه های خود تلاش می کند تصریح کرد: غرب برای رسیدن به اهداف شوم خود بدنبال ترویج فرهنگ ابتذال، بی بندوباری و بدحجابی در میان زنان و جوانان است.

حجت الاسلام ترابی بیان داشت: حجاب مانع تعالی و پیشرفت زنان نیست بلکه زنان را در انجام رسالتشان موفق می کند و اسلام نیز مانع حضور زنان در عرصه های مختلف با شرط حجاب نبوده و نخواهد بود.