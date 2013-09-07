نهمین دوره مسابقات کشوری جستجو در فضای معلق و ارتفاع در بجنورد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دور این مسابقات که با حضور 19 تیم خواهران از سراسر کشور از روز 14 شهریور ماه جاری در بجنورد آغاز شده بود عصر روز شنبه با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

در نهمین دوره مسابقات کشوری جستجو در فضای معلق و ارتفاع، تیم های استان های فارس، اصفهان و خراسان شمالی به ترتیب رتبه های اول تا سوم این دور از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

بر پایه این خبر، خانم ها منصوره فروتن فرد، زکیه محمدی، فریده زارع گلیانی و محبوبه یار محمدی اعضای تیم استان فارس، خانم ها مریم سعیدیان، گلناز محمدیان، صفورا دارسنج وسیده سارا امیر سالاری اعضای تیم اصفهان وخانم ها طاهره ولی زاده، آزاده ولی زاده، ملیکا ولی زاده و سوسن روح بخش اعضای تیم خراسان شمالی را تشکیل می دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در آیین اختتامیه این مسابقات با قدر دانی از اجرای بی حادثه این مسابقات توسط معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان شمالی، از دست اندرکاران برگزاری این مسابقات تشکر و قدردانی کرد.

حامد سجادی، تربیت و آموزش مدیران و به روز کردن اطلاعات آنان را مهم خواند و گفت: لازم است تصمیم گیران و تصمیم سازان ساماندهی مدیریت بحران، دوره های کوتاه مدت آموزشی را بگذرانند.

وی با اشاره به نقش امدادگران در وقوع بحرانها و با تاکید بر تخصصی شدن آموزش های امداد و نجات افزود: در کنار آگاهی بخشی های صحیح به جامعه باید خبرنگاران، عکاسان و عوامل فرهنگی متخصص بحران نیز تربیت شوند.