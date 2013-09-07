وجود بوروکراسی زائد اداری باعث کندی روند جذب سرمایه گذار در گیلان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خسته بند عصر شنبه در جمع مدیران و فعالان اقتصادی در انزلی با بیان اینکه اجرای مصوبه تجارت چمدانی در این منطقه می تواند وضعیت اشتغال استان را متحول کند، اظهار داشت: اجرای این مصوبه نتیجه تعامل و همکاری های موجود میان منطقه آزاد، گمرک و به ویژه استاندار گیلان است که باید از سوی دیگر نهادها در تمامی مسائل استان تعمیم یابد.

وی همچنین با اشاره به تعدد ظرفیت های توسعه ای استان اظهارداشت: تالاب انزلی یکی از این نمونه هاست که می تواند فقط در دو حوزه گردشگری و صنعت شیلات علاوه بر اشتغالزایی مولد زمینه افزایش درآمد سرانه استان را فراهم کند.

ناظر گمرکات استان گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه اجرای این مصوبه منشا خیرو برکت برای استان است، گفت: با شروع به کار این طرح شاهد رشد فعالیت های تجاری و بازرگانی در سطح استان خواهیم بود.

پرویز تقوی خواستار ثبت سفارش بازرگانان در منطقه آزاد انزلی به منظور بهره مندی بیشتر از این مزیت و معافیت قانونی شد و افزود: قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال جنوب، نزدیکی به پایتخت و کشورهای حاشیه دریای خزر و دارا بودن مرزهای زمینی- هوایی و دریایی از وجوه تمایز استان در عرصه فعالیت های تجاری-گمرکی است.

وی با تصریح براینکه با اتصال استان به شبکه ریلی کشور انقلابی در ظرفیت های تجاری و به ویژه ترانزیتی استان بوجود می آید، اظهارداشت: طی پنج ماه گذشته با صدور 600 هزار تن کالا از طریق گمرکات استان به ارزش 211 میلیون دلار دهمین استان کشور در حوزه صادرات بودیم و درزمینه واردات نیز بعد از استان های هرمزگان و خوزستان سومین استان قرار گرفتیم، موضوعی که نشان از ظرفیت های گمرکی استان در سطح کشور دارد.

طی مراسمی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبه کالای همراه مسافر، حوزه نظارت گمرکات گیلان در منطقه آزاد انزلی مستقر شد.

در این مراسم که علاوه بر مدیر عامل منطقه، استاندار، مدیران کل استان، نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی و فعالان تجاری منطقه آزاد حضور داشتند.با اجرای این مصوبه هر فرد می تواند سالیانه تا سقف 80 دلار کالا را بدون عوارض گمرکی از طریق این منطقه وارد کشور کند.

بنابراین گزارش درصورت باعملیاتی شدن مصوبه کالای همراه مسافر در منطقه آزاد انزلی یکی از مهمترین انتظارات مردم استان برآورده شده و زمینه تحول شگرفی در فضای کسب و کار استان فراهم می شود چراکه باتوجه به فاصله اندک این منطقه با تهران و شهرهای مهم کشور در قیاس با سایر مناطق آزاد، اجرای این مصوبه نقش بسزایی در افزایش گردشگران ورودی و تجار به منطقه برای بهره گیری از این مزیت قانونی دارد و حضور بیشتر تجار و بازرگانان زمینه ساز توسعه فضای کسب و کار، فعال شدن مجتمع های تجاری، اشتغالزایی گسترده و مشارکت سرمایه گذاران تولیدی در منطقه را به همراه خواهد داشت.

با تصویب دولت اجرای مقررات ورود کالای همراه مسافر به داخل کشور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ماکو، انزلی، ارس و اروند مجاز شد. بنابراین مصوبه هیئت وزیران به استناد تبصره ماده(1) قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی -مصوب 1389- تصویب کرد: اجرای مقررات ورود کالای همراه مسافر به داخل کشور مندرج در ماده(14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372- و ماده (9) تصویب نامه موضوع تعیین مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بازارچه های مرزی و واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می شوند، در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ماکو، بندرانزلی، ارس و اروند مجاز است.