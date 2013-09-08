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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

تجلی سومین روز هفته رضوی از دریچه نمایش؛

البرز در 3 نقطه شهر صحنه اجرای نمایش خیابانی می شود/ از اجرای صحنه تا نمایش مذهبی

البرز در 3 نقطه شهر صحنه اجرای نمایش خیابانی می شود/ از اجرای صحنه تا نمایش مذهبی

کرج - خبرگزاری مهر: معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در سومین روز هفته رضوی از اجرای نمایش خیابانی در سه نقطه شهر خبر داد و گفت: علاوه بر آن در شهرستان نظرآباد و محمدشهر نیز شاهد نمایش مذهبی و اجرای صحنه خواهیم بود.

ابراهیم شریفی در سومین روز هفته فرهنگ رضوی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های فرهنگی این روز گفت: امروز با اجرای نمایش های خیابانی و اجراهای صحنه در جای جای نقاط شهر فرهنگ رضوی از دریچه و منظر نمایش متجلی می شود.

وی افزود: برهمین اساس صبح روز یکشنبه 17 شهریورماه نخستین نمایش خیابانی به کارگردانی بهرام شهبازی با موضوع رضوی از ساعت 10 الی 12 در محوطه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز  به اجرا خواهد رفت.

شریفی فضای فرهنگسرای ولایت شهرستان فردیس را نیز صحنه این نمایش خیابانی دانست و ادامه داد:  این نمایش در بازه زمانی عصر از ساعت 18 الی 20 در مجموعه تئاتر شهر به اجرای عمومی خواهد رفت و به این ترتیب سه نقطه شهر میزبان برپایی نمایش خیابانی خواهد بود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد البرز همچنین در ادامه از برگزاری نمایش مذهبی در اداره ارشاد محمدشهر نیز خبر داد و گفت: سالن غدیر فرهنگسرای محمدشهر نیز امروز ساعت 18/30 صحنه اجرای نمایش مذهبی است.

وی افزود: عصر امروز از ساعت 15/30 در فرهنگسرای هنر شهرستان نظرآباد نیز شاهد اجرای نمایش صحنه ای خواهیم بود.

کد مطلب 2130955

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