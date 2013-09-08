البرز در 3 نقطه شهر صحنه اجرای نمایش خیابانی می شود/ از اجرای صحنه تا نمایش مذهبی

ابراهیم شریفی در سومین روز هفته فرهنگ رضوی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های فرهنگی این روز گفت: امروز با اجرای نمایش های خیابانی و اجراهای صحنه در جای جای نقاط شهر فرهنگ رضوی از دریچه و منظر نمایش متجلی می شود.

وی افزود: برهمین اساس صبح روز یکشنبه 17 شهریورماه نخستین نمایش خیابانی به کارگردانی بهرام شهبازی با موضوع رضوی از ساعت 10 الی 12 در محوطه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز به اجرا خواهد رفت.

شریفی فضای فرهنگسرای ولایت شهرستان فردیس را نیز صحنه این نمایش خیابانی دانست و ادامه داد: این نمایش در بازه زمانی عصر از ساعت 18 الی 20 در مجموعه تئاتر شهر به اجرای عمومی خواهد رفت و به این ترتیب سه نقطه شهر میزبان برپایی نمایش خیابانی خواهد بود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد البرز همچنین در ادامه از برگزاری نمایش مذهبی در اداره ارشاد محمدشهر نیز خبر داد و گفت: سالن غدیر فرهنگسرای محمدشهر نیز امروز ساعت 18/30 صحنه اجرای نمایش مذهبی است.

وی افزود: عصر امروز از ساعت 15/30 در فرهنگسرای هنر شهرستان نظرآباد نیز شاهد اجرای نمایش صحنه ای خواهیم بود.