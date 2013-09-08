انجمن مراكز تحقيق و توسعه در استان زنجان تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فغفوري در سومين جلسه كميته ارتباط صنعت و دانشگاه با بيان مطلب فوق افزود: با ايجاد انجمن تحقيق و توسعه در استان امور مربوط به واحدهاي تحقيق و توسعه توسط اين انجمن صورت خواهد گرفت.با حضور 35 واحد صنعتي و معدني : انجمن مراكز تحقيق و توسعه در استان زنجان تشكيل مي گردد.

وي اظهار داشت: اين انجمن وظيفه بررسي صدور پروانه هاي R&D شركت ها را به عهده خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان با اشاره به برگزاري انتخابات جهت تشكيل اين انجمن گفت : مراكز R&D شركت ها كه داراي مجوز از سازمان صنعت ،‌معدن وتجارت هستند مي توانند در انتخابات تشكيل انجمن تحقيق و توسعه شركت نمايند.

در ادامه اين جلسه رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه دانشگاه تحصيلات تكميلي با اشاره به بهره مندي پارك علم و فناوري از مزاياي مناطق آزاد اظهار داشت : هم اكنون دو بخش از مزاياي مناطق آزاد كه شامل معافيت از قانون كار و معافيت از ماليات مي باشد ، در پارك علم و فناوري قطعي شد.

خلیل خاوندگار گفت : معافيت از قانون كار و پرداخت ماليات زمينه خوبي براي توسعه مراكز تحقيق و توسعه در استان فراهم نموده است به طوري كه افراد مبتكر و خلاق با ثبت شركت جديد مي توانند با استفاده از اين قوانين شركت را رونق داده و بدون محدوديت فعاليت هاي تحقيقاتي خود را ادامه دهند.

وی يادآور شد : منظور از ايجاد پارك علم و فناوري استقرار فناوري هاي كشور در يك مكان است كه حضور آنها باعث ايجاد هم افزايي خواهد شد.

رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه دانشگاه تحصيلات تكميلي با اشاره به اينكه هم اكنون 470 نفر در پارك علم و فناوري فعاليت مي كنند عنوان كرد : هدفگذاري شده است 5 هزار نفر در زنجان بتوانند در منطقه آزاد از اين امكانات بهر مند شوند.

در اين جلسه مدير عامل گروه صنعتي خالص سازان گفت : تفكر R&D همواره در بخش هاي خصوصي جاري است به طوريكه فعاليت هاي مربوط به تحقيق و توسعه همواره جزئي از محورهاي اصلي شركت ها است.

یوسف مرادلو با اشاره به فعاليت صنعت روي در كشور يادآور شد : با فعال شدن اين صنعت در كشور توانستيم از وابستگي ده هزار تني به ساير كشور هاي رها شده و علاوه بر خودكفايي در اين امر هم اكنون شاهد صادرات70 درصد از آن به ساير كشورها باشيم.

وی به افزايش بيش از 80 درصدي قيمت خاك اشاره كرد و گفت: اين افزايش قيمت به هيچ عنوان به نفع اين صنعت نبوده و اين صنعت را در كشور با مشكل مواجه نموده است.