حفظ دستاوردهای انقلاب مهمترین ثمره بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قنبری عصر شنبه در نشست بسيج سازندگي كه با محوريت اقتصاد مقاومتي در محل فرمانداری شهرستان مهدیشهر برگزار شد ضمن بیان اینکه فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ‌بايد همسو و با همكاري بسيج و سپاه باشد اظهار داشت: با بكارگيري و استفاده از امكانات و نيروي انساني مخلص می توان در تحقق اهداف انقلاب و نظام گامي مثبت برداشت.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حرکتی فرهنگی بودیم که به واقع در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی مان به شمار می آید و در این مسیر شاهد تشکیل ارگانها و هسته های انقلابی نظیر سپاه، کمیته های انقلاب و غیره بودیم.

فرماندار شهرستان مهدیشهر با تاکید به این مطلب که سپاه و بسيج ميدان‌دار همه عرصه‌ها چه در دوران انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي و بازسازي جنگ و امروز در تهاجم فرهنگي و اقتصاد مقاومتي هستند گفت: بسیج یک حرکت منظم و سازمان یافته اجتماعی است.

قنبری با اشاره به این مطلب که بسیج با توجه به فرهنگ هر جامعه و به اشکال مختلفی در اثر شرایط خاصی مانند جنگ، حوادث غیر مترقبه و حتی در زمان صلح و آرامش به صورت آماده باش بوجود می آید عنوان کرد: در جامعه ما نیز بسیج همانند خانواده که به صورت عضوی از ساخت و نظام اجتماعی جامعه است به شمار می آید، نهادی که با هدف پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بوجود آمده است و انحلال آن جز در صورت انحلال جامعه اسلامی قابل تصور نیست.

وي اميد آفريني را از خصوصيات بارز بسيجيان بر شمرد و گفت: رضايتمندي مردم از عملكرد سپاه و بسيج نشان‌دهنده كارنامه مثبت اين مجموعه در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... است.

مقام عالی دولت در شهرستام مهدیشهر در خاتمه افزود: دفاع از مقدسات و ایدئولوژی اسلام ایجاب می کند که در مقابل خطراتی که آن را تهدید می کند به گونه ای منطقی و شیوه ای صحیح با آن خطر برخوردکرد.