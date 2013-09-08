تعهدات ایجاد اشتغال در بوشهر 16 هزار شغل است/ لزوم توسعه مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور شنبهشب در کارگروه اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: در سال گذشته استان بوشهر استان آخر در جذب اعتبارات اشتغال بود که با تلاش دستهجمعی هماکنون به رتبه سوم کشوری رسیدهایم.
وی افزود: ایجاد اشتغال پایدار از مهمترین اولویتهای مسئولان در سال جاری است و برای تحقق این مهم اهتمام ویژهای داریم.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر با بیان اینکه تعهدات ایجاد اشتغال در استان 16 هزار شغل است خاطرنشان کرد: این میزان شغل جدید قابل دسترسی است و باید برای تحقق این مهم نهایت تلاش خود را به کار ببندیم.
عوضپور تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که در استان بوشهر وجود دارد انتظار داریم که از این رقم نیز تجاوز کنیم و تعداد بیشتری شغل جدید ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: در بحث بنگاههای زودبازده وضعیت مناسبی نداریم و بانکها در این زمینه عملکرد مطلوبی نداشتهاند.
لزوم همراهی بیشتر و موثرتر بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی
معاون استاندار بوشهر بیان کرد: اگر مدیری خوب عمل نکند و مجموعه تلاشهای سایر مدیران و همکاران خود را زیر سئوال ببرد باید مورد بازنگری قرار گیرد.
عوضپور با بیان اینکه اعتبارات مشاغل خانگی نیز حدود چهار درصد جذب شده گفت: هر ماه باید 20 درصد رشد در جذب اعتبارات مشاغل خانگی داشته باشیم.
وی ابراز داشت: بانکهای صنعت و معدن و سپه در پرداخت تسهیلات اشتغال عملکرد مطلوبتری نسبت به سایر بانکها داشتهاند که شایسته تقدیر هستند.
معاون استاندار بوشهر خواستار همکاری و همراهی بیشتر و موثرتر بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی شد.
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