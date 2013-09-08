درخواست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از وزارت ارتباطات / شماره 3 رقمی می خواهیم

حجت الاسلام خطیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای رسیدگی قضات به پرونده های قضایی گفت: یک قاضی در ماه شاید به بیش از 100 تا 120 پرونده باید رسیدگی کند که این مسئله موجب بروز برخی مشکلات می شود. البته تعداد قضاتی که به دلیل افزایش کار و یا مشکلات شخصی دست به تخلف می زنند زیاد نیستند ولی متخلفان به دادسرای رسیدگی به جرائم قضات معرفی می شوند.

وی در مورد اینکه آیا تخلف بیشتر در میان قضات جوان است یا باتجربه گفت: نمی شود اینگونه مطرح کرد. تخلف وقتی رخ می دهد فرقی ندارد چه میزان تجربه داشته باشیم.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا شهروندان بعد از مراجعه به دادسراها و دادگاه ها با مشاهده به تخلفات می توانند با حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تماس بگیرند گفت: قطعا این مهم از وظایق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است و ما شماره تلفن هایی را ارائه کرده ایم ولی خب شماره تلفن 3 رقمی نداریم.

حجت الاسلام خطیب اظهار داشت: قوه قضائیه پیشنهاد اختصاص شماره 3 یا 4 رقمی را به وزارت ارتباطات ارائه کرده است تا شهروندان راحت تر تماس بگیرند ولی با تغییر وزرا کمی کار ما سخت تر می شود و باید دوباره بروکراسی را طی کنیم. این در حالی است که بهترین و مهمترین منبع خبر برای قوه قضائیه خود مردم هستند.