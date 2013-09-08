مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- در ادامه درگیریها در شهر کراچی پاکستان دست کم 36 نفر بازداشت شدند.

- رسانه های خبری از درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح در نقاط مختلف حمص خبر دادند.

- گردانهای مقاومت مردمی و تروریستهای القاعده در مرزهای سوریه و عراق درگیر شدند.

- فعالان ضد جنگ در اعتراض به تلاش باراک اوباما برای اقدام نظامی در سوریه مقابل کاخ سفید تجمع کردند.

- انتخابات ریاست جمهوری در مالدیو به دور دوم کشیده شد.

- در حمله هوایی جنگنده های ارتش مصر به صحرای سینا ده نفر کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند.

- اتحادیه های کارگری یونان از آغاز دور جدیدی از تظاهرات در اعتراض به تدابیر ریاضت طلبانه خبر دادند.

- بر اثر انفجار بمب در افغانستان دو نفر کشته شدند.

- رئیس جمهوری فرانسه از انتشار گزارش سازمان ملل درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه در اواخر هفته جاری همزمان با رای گیری در کنگره آمریکا خبر داد.

- طالبان پس از سه هفته یک نماینده زن افغانی را آزاد کرد.

- پلیس برزیل با معترضین ضد دولتی درگیر شد.