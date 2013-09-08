  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۴۳

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است:

- در ادامه درگیریها در شهر کراچی پاکستان دست کم  36 نفر بازداشت شدند.

- رسانه های خبری از درگیری ارتش سوریه با گروههای مسلح در نقاط مختلف حمص خبر دادند.

- گردانهای مقاومت مردمی و تروریستهای القاعده در مرزهای سوریه و عراق درگیر شدند.

- فعالان ضد جنگ در اعتراض به تلاش باراک اوباما برای اقدام نظامی در سوریه مقابل کاخ سفید تجمع کردند.

- انتخابات ریاست جمهوری در مالدیو به دور دوم کشیده شد.

- در حمله هوایی جنگنده های ارتش مصر به صحرای سینا ده نفر کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند.

- اتحادیه های کارگری یونان از آغاز دور جدیدی از تظاهرات در اعتراض به تدابیر ریاضت طلبانه خبر دادند.

- بر اثر انفجار بمب در افغانستان دو نفر کشته شدند.

- رئیس جمهوری فرانسه از انتشار گزارش سازمان ملل درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه در اواخر هفته جاری همزمان با رای گیری در کنگره آمریکا خبر داد.

- طالبان پس از سه هفته یک نماینده زن افغانی را آزاد کرد.

- پلیس برزیل با معترضین ضد دولتی درگیر شد.

کد مطلب 2131012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها