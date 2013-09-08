10 نفر در تظاهرات ضد دولتی در برزیل بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، معترضین در شهر ریودوژانیرو رژه نظامی را در روز استقلال این کشور برهم زده و پلیس نیز برای سرکوب تظاهرات ضد دولتی از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد.

در جریان ناآرامی ها در برزیل ده نفر بازداشت شدند. همچنین هزار معترض مقابل کنگره در پایتخت برزیل تجمع کرده و اعتراض خود را به عملکرد دولتمردان، فساد مالی مسئولین و وضعیت رفاهی خود اعلام کردند.

تدابیر ریاضت اقتصادی در برزیل درحالیست که هزینه‌ های بالای میزبانی جام جهانی فوتبال صدای بسیاری از مردم را درآورده و برزیلی ها هر روز در اعتراض به این هزینه ها به خیابانها می آیند.