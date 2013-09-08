شهردار تهران امروز انتخاب می شود/ قالیباف و هاشمی گزینه های نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور روز یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دکتر قالیباف و مهندس محسن هاشمی دو گزینه نهایی شورای شهر برای شهرداری تهران هستند که امروز هر کدام به مدت 30 دقیقه از کلیات برنامه های خود دفاع می کنند.

وی افزود: بر اساس قانون اولین وظیفه شورای شهر پس از رسمیت، انتخاب هیات رئیسه است که در جلسه روز سه شنبه گذشته نخستین جلسه شورای شهر چهارم برگزار و اعضای هیات رئیسه و رئیس شورای شهر مشخص شدند.

تقی پور ادامه داد: آقای مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه سه شنبه اعلام کرد جلسه آینده روز یکشنبه و دستور کار آن انتخاب شهردار تهران است بر همین اساس امروز دومین جلسه شورای شهر چهارم برای انتخاب شهردار برگزار شد.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: امروز با تصمیم هیات رئیسه، جلسه شورای شهر با روال ساده و بدون مسئله ساعت 9 صبح شروع شد و بلافاصله وارد دستور کار شدیم. در ابتدای این جلسه دوفوریتی به تصویب رسید که بر اساس آن تا پایان سال 92 همه جلسات شورای شهر چهارم علنی اما جلسات روز یکشنبه بدون مدعو برگزار می شود که سخنگوی شورای شهر درباره جلسات روز یکشنبه اطلاع رسانی می کند.

در این زمینه مشاور حقوقی نیز داریم و این تصمیم مشکلی ندارد.

تقی پور خاطر نشان کرد: دستور اصلی جلسه امروز انتخاب شهردار است که در مدت حدود سه ماه گذشته فرصت لازم برای انتخاب گزینه های شهرداری تهران را داشتیم و گزینه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه بین 18 تا 20 نفر را بررسی کردیم که بر اساس قانون هر نامزدی که از سوی حداقل 5 نفر از اعضای شورای شهر معرفی شود به عنوان گزینه های اصلی مورد بررسی قرار می گیرد. تا اینجا آقایان محمد باقر قالیباف و محسن هاشمی از سوی بیش از 5 نفر از اعضای شورای شهر معرفی و قرار شده در جلسه امروز شورای شهر حاضر شوند.

وی ادامه داد: پیش از این برنامه های این گزینه ها را بررسی کردیم اما در جلسه امروز به صورت رسمی نیم ساعت فرصت دارند کلیات برنامه های خود را در حضور اعضای شورای شهر ارائه دهند.

سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: تصمیم بر این است که در جلسه امروز شهردار تهران انتخاب شود و احتمال دارد در طول جلسه اعلام تنفس شود اما این به معنی قطع جلسه نیست. همچنین احتمال دارد جلسه امروز تا شب به طول انجامد.

تقی پور در پاسخ به پرسش مهر در خصوص زمان حضور گزینه های شهرداری در شورای شهر نیز گفت: آن طور که به ما اطلاع داده اند آقایان قالیباف و هاشمی در راه هستند و تا دقایق دیگر در جلسه شورای شهر حاضر می شوند. هر اتفاقی در جلسه رخ دهد در جمع خبرنگاران حاضر شده و درباره آن اطلاع رسانی می کنم.