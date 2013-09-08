توسعه عدالت آموزشی به دست خیران مدرسه ساز محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنائیان سفید، صبح یکشنبه در نشستی با خیرین مدرسه ساز میامی، ساخت مدرسه را گام موثری برای بالا بردن فضای آموزشی لازم در کشور دانست و افزود: ساخت مدارس به عنوان یک یادگاری ارزشمند برای خیرین به جا خواهد ماند.

وی با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) علم را میراثی ماندگار برای بشریت عنوان کرد و گفت: هر کس که علم را بیابد اقتدار پیدا می کند و زیر بار سلطه نخواهد رفت و هرکس علم را نیابد اقتدارش از بین می رود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: اگر ما می خواهیم ماندگاری علم خودش را بیشتر نشان دهد باید ابزارش را فراهم کنیم که این ابزار شامل نیروی انسانی، فضاهای آموزشی و همچنین تجهیزات آموزشی است که امیدواریم به کمک هم بتوانیم این اقدامات را به ثمر بنشانیم.

مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه همه ما باید به جهان باقی سفر کنیم و در هنگام مرگ نیز تنها اعمال ما همراه ما خواهد بود افزود: پرونده بعضی از اعمال بسته نخواهد شد و ماندگار خواهد ماند.

محمد تقی صابری، تصریح کرد: ما باید به خیران مدرسه ساز تبریک بگوییم بخاطر این عمل خیرخواهانه ای که انجام می دهند و تا سالهای سال که این مدارس آدم بیسوادی را باسواد کند شما بهره مند خواهید شد.

مدیر شعب بانک ملت استان سمنان نیز در این مراسم ساخت مدرسه را افتخار بزرگی برای بانک ملت دانست و افزود: در سال 1390 با کمک سازمان نوسازی مدارس کشور توانستیم مدارس مشابه دیگری را بسازیم و همه اینها محصول افکار اشخاص بزرگوار در سطح کشور است.

مجید قدیری، اظهار داشت: بانک ملت بودجه ای برای انجام کارهای خیرخواهانه در نظر گرفته است که این مبالغ در مناطق مختلف کشور هزینه خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه مردان بزرگ در حقیقت شهدا بودند تاکید کرد: ساخت انسانها در رتبه اول است و ساخت مدرسه در رتبه دوم خواهد بود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان نیز در این مراسم مشارکت در ساخت مدرسه را از مهمترین کارهای نیک برشمرد و افزود: کسی که کار نیک انجام دهد درهای علم و دانش را به سوی مردم باز کرده است.

ابوالفضل دربانی، با بیان اینکه، استاندارد سازی و تمامی ضوابط و مقررات در ساخت مدر اس در نظر گرفته می شود، تصریح کرد: مدارس استان سمنان به یک کلاس هوشمند مجهز هستند.

عباس صائمی، مدیر آموزش و پرورش میامی نیز در این مراسم افزود: از خیرین محترم، مسئولان، شورا و دهیاری و همچنین سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور و استان سمنان که ما را در امر خیر مدرسه سازی یاری می کنند تشکر و قدردانی می کنم.