نمایشگاه مجسمه هاي كوچك در نیشابور بر پاشد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شروع دهه فرخنده كرامت نمایشگاه مجسمه هاي كوچك آثار بانوي هنرمند مجسمه ساز سميه رحمتي در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابورگشايش يافت.

حميدرضا آتشي مسئول مجتمع هاي فرهنگي و هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار داشت: هنرمندان جوان و تحصيل كرده ما در رشته هاي هنري بخصوص ، مجسمه سازي، صنايع دستي و قلم زني توانسته اند آثار مانايي را تا كنون از خود بر جا گذارند و در اين رهگذر نمايشگاه مجسمه هاي كوچك همزمان با ميلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه «س» وشروع دهه فرخنده كرامت در صدد است آثاري جديدبه مخاطب ارايه كند واين هنر ديرباز ايرانيان است.

وي افزود: نمایشگاه مجسمه هاي كوچك آثار بانوي هنرمند مجسمه ساز "سميه رحمتي" است كه در آن 25 اثر با جنس سفال با ابعاد 20 سانتيمتر تا 50سانتيمتر و با موضوع پرنده ونقوش ايراني به نمايش گذاشته شده است.

آتشي به سبك اين نمايشگاه اشاره كرد و گفت: اين نمايشگاه داراي سبك انتزاعي و باتكنيك سفال برگرفته از نقوش ايراني و آثار باستاني نيشابور طراحي شده است.

وي بیان كرد: اين سومين نمايشگاه انفرادي است كه توسط "سميه رحمتي" كه كارشناس رشته مجسمه سازي دانشكده هنرنيشابور برپا شده كه در پي ارائه آثار به مخاطب و نقد و بررسي است.

همایش پیاده‌روی دختران سرولایت نیشابور برگزار شد

مسئول کمیته امور بانوان و خانواده بخشداری سرولایت نیشابور گفت: همایش پیاده‌روی دختران همزمان با ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختران در روستاهای این بخش برگزار شد.

زری چمبری افزود: در این همایش زنان، دختران جوان، بانوان دهیار و رابطان فرهنگی روستاهای سرولایت مسیر سه کیلومتری از مرکز شهر چکنه به منطقه گردشگری اجاق چکنه را پیمودند.

وی بیان داشت: این همایش به‌منظور همگرایی بیشتر بانوان و دختران سرولایتی در انجام کارهای گروهی و ایجاد روحیه نشاط و شادابی برگزار شد.

مسئول کمیته امور بانوان و خانواده بخشداری سرولایت نیشابور ادامه داد: همچنین کلاس‌های یک روزه مشاوره ازدواج و مسائل اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی مربوط به دختران و زنان در این هفته برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت.

چمبری بیان کرد: همایش مذکور با همکاری بخشداری و شورای اسلامی بخش سرولایت، مرکز بهداشت و درمان شهر چکنه، دهیاری‌های روستاهای حسن‌آباد، چکنه علیا و سلطان‌میدان برگزار شد.