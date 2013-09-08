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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

آبکار در گفتگو با مهر:

تئاتر نهاوند نیازمند سالن پلاتو تخصصی است

تئاتر نهاوند نیازمند سالن پلاتو تخصصی است

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول انجمن هنرهای نمایشی نهاوند گفت: مشکلات مالی و عدم وجود سالن پلاتو تخصصی مشکل اصلی تئاتر نهاوند است.

پرستو آبکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معمولا در ماه های ابتدای سال به خصوص بعد از جشنواره استانی و منطقه ای، تئاتر شهرستان نهاوند رکود دارد، گفت: در حال حاضر دو گروه در نهاوند مشغول آماده شدن هستند که برای جشنواره استانی و کودک و نوجوان تمرین می کنند.

وی گفت: همچنین یک کار صحنه ای و یک کار خیابانی نیز برای اجرای عموم در حال آماده شدن است.

پرستو آبکار با بیان اینکه در نهاوند 4 گروه رسمی و تعدادی نیز بصورت غیر رسمی فعالیت دارند، افزود: مشکلات مالی و عدم وجود سالن پلاتو تخصصی مشکل اصلی تئاتر نهاوند است.

وی گفت: گفت سالنی که ما بعنوان پلاتو  در آن تمرین می کنیم قبلا کارگاه آموزشی بوده و استاندارد نیست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تنها سالن موجود، سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد است که بیشتر درگیر مراسم و جلسات بوده و معمولاً یک یا دو روز مانده به اجرا در اختیار گروه ها  قرار می گیرد.  

سرپرست گروه نمایشی ترنج ادامه داد: نهاوند با وجود داشتن افراد زیادی که در تئاتر تحصیلات عالیه دارند متاسفانه از آنها در بدنه ارشاد استفاده نشده و تا حدودی از عدم وجود کارشناسان متخصص رنج می برد.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر در حوزه  اطلاع رسانی و انعکاس اخبار فعالیت های گروه های شهرستانی بسیار ضعیف عمل شده و معمولا موفقیت های آنان در سکوت انجام می گیرد.

آبکار گفت:  برگزاری کلاس های آموزشی نقش اساسی در پیشرفت تئاتر دارد که متاسفانه در چندسال اخیر نهاوند از آن بی بهره است و این امر باعث کمبود بازیگر حرفه ای شده و به ناچار مجبوریم از طریق فراخوان های عمومی به جذب بازیگر بپردازیم.

وی گفت: البته برای رفع این مشکلات دوره های خاصی برای خانم ها در سبک های خاصی برپا می شود که با توجه به اینکه فقط برای تابستان متقاضی داشته و از طرفی هیچ گونه حمایتی بجز ارشاد از هنرمندان نمایش نهاوند نمی شود شاید چندان موفق نبوده است.

کد مطلب 2131111

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