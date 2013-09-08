تئاتر نهاوند نیازمند سالن پلاتو تخصصی است

پرستو آبکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معمولا در ماه های ابتدای سال به خصوص بعد از جشنواره استانی و منطقه ای، تئاتر شهرستان نهاوند رکود دارد، گفت: در حال حاضر دو گروه در نهاوند مشغول آماده شدن هستند که برای جشنواره استانی و کودک و نوجوان تمرین می کنند.

وی گفت: همچنین یک کار صحنه ای و یک کار خیابانی نیز برای اجرای عموم در حال آماده شدن است.

پرستو آبکار با بیان اینکه در نهاوند 4 گروه رسمی و تعدادی نیز بصورت غیر رسمی فعالیت دارند، افزود: مشکلات مالی و عدم وجود سالن پلاتو تخصصی مشکل اصلی تئاتر نهاوند است.

وی گفت: گفت سالنی که ما بعنوان پلاتو در آن تمرین می کنیم قبلا کارگاه آموزشی بوده و استاندارد نیست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تنها سالن موجود، سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد است که بیشتر درگیر مراسم و جلسات بوده و معمولاً یک یا دو روز مانده به اجرا در اختیار گروه ها قرار می گیرد.

سرپرست گروه نمایشی ترنج ادامه داد: نهاوند با وجود داشتن افراد زیادی که در تئاتر تحصیلات عالیه دارند متاسفانه از آنها در بدنه ارشاد استفاده نشده و تا حدودی از عدم وجود کارشناسان متخصص رنج می برد.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر در حوزه اطلاع رسانی و انعکاس اخبار فعالیت های گروه های شهرستانی بسیار ضعیف عمل شده و معمولا موفقیت های آنان در سکوت انجام می گیرد.

آبکار گفت: برگزاری کلاس های آموزشی نقش اساسی در پیشرفت تئاتر دارد که متاسفانه در چندسال اخیر نهاوند از آن بی بهره است و این امر باعث کمبود بازیگر حرفه ای شده و به ناچار مجبوریم از طریق فراخوان های عمومی به جذب بازیگر بپردازیم.

وی گفت: البته برای رفع این مشکلات دوره های خاصی برای خانم ها در سبک های خاصی برپا می شود که با توجه به اینکه فقط برای تابستان متقاضی داشته و از طرفی هیچ گونه حمایتی بجز ارشاد از هنرمندان نمایش نهاوند نمی شود شاید چندان موفق نبوده است.