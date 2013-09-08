حضور 20 دانشمند برجسته ایرانی و خارجی قلب و عروق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود قاسمی اظهار داشت: خوشبختانه کنگره سراسری قلب و عروق تهران در پانزدهمین سال برگزاری خود به بلوغ کامل رسیده است که یکی از دلایل آن امتیاز بازآموزی کاملی است که به واسطه حضور فعال در این کنگره به شرکت‌ کنندگان اختصاص داده خواهد شد.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران افزود: در این کنگره 9 بخش تخصصی در ارتباط با تازه‌ترین موارد مربوط به قلب و عروق شامل متخصصين قلب و عروق، جراحان قلب و عروق، فوق تخصص اطفال، متخصصين داخلی، متخصصين بیهوشی، متخصصين رادیولوژی،متخصصين نورولوژي، پزشکان عمومی و پرستاران به ارائه مطالب و مقالات خود خواهند پرداخت و در پایان با نظر کمیته علمی کنفرانس امتیاز بازآموزی که در تمام بخش‌های امتیازات کامل است به شرکت‌کنندگان داده خواهد شد که در ارتقائ سطح علمی و مهارت فنی آنها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین به دلیل اهمیت بالای کنفرانس چهار روزه تهران قرار است امسال 20 دانشمند برجسته ایرانی و خارجی و متخصصان قلب و عروق در ایام برگزاری کنگره شرکت کنند و با توجه به برنامه گايدلاين ها و نيز اضافه شدن برنامه‌ريزي‌هاي جديد تشخيصي و درماني حجم سخنراني هابه بيش از دو برابر كنگره قبلي ارتقاع يافته است به طوري كه در اغلب ساعات علاوه برسالن اصلي حداقل در دو سالن ديگر نيز سخنراني و ميزگرد تشكيل مي شود.

قاسمی اظهار داشت: پزشکان نام آشنا و برجسته جهانی نظیر دكتر پاتريك سروس P. Serruys( اينترونشنيست ) مبتكر ساخت استنت‌هاي جذب شونده در جهان از كشور هلند، دكترفاجده J. Fajadet ( اينترونشنيست ) از كشور فرانسه و دكتر اشپرزل از آلمان (الكتروفيزيولوژيست) در کنگره سراسری قلب و عروق شرکت خواهند کرد و به ارائه آخرین دستاوردها و پیشرفت‌ها در ارتباط با قلب و عروق خواهند پرداخت.

پانزدهمین کنگره سراسری تازه‌های قلب و عروق به ریاست دکتر مسعود قاسمی رئيس هيئت مديره انجمن آترواسكلروزايران وفلوشیپ اینترونشنال قلب از تاریخ 26 تا 29 شهریور ماه در سالن همایشهای بین المللی رازی برگزار خواهد شد.