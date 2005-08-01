رئيس سازمان تبليغات اسلامي كرمان در گفتگو با "مهر" : مانعي براي گرايش جوانان به معنويت وجود ندارد

حجت الاسلام مهدي عرب پور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : به اعتقاد بنده در جامعه امروز ، چيزي به عنوان مانع براي ارتقاء معنويت در جوانها وجود ندارد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان با اشاره به اينكه براي ارتقاء معنويت در جوانان امروز ، كمبودهايي وجود دارد ، تصريح كرد : اين كمبودها را نمي توان مانع تلقي كرد .

حجت الاسلام عرب پور نبود الگوهاي مناسب و تضاد بين اعمال و گفتار برخي از مسئولين را از جمله كمبودها و ضعفهاي موجود اعلام كرد و گفت : مسئولان مي بايست با صداقت در اعمال و گفتار و همچنين ايجاد زمينه مناسب براي جذب جوانان به معنويت ، با برنامه هاي عبادي مناسب ، در راستاي رسالت هاي خود موفق عمل كنند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان در ادامه توطئه هاي دشمنان به منظور منحرف كردن جوانان ، بواسطه تهاجم فرهنگي و سم پاشي هاي مسموم را مشكلي ديگر عنوان كرد و افزود : مقابله با اين تهاجم و ايجاد بستر و زمينه مناسب براي جذب جوانان به معنويت ، كاري بسيار ظريف و حساس است و مسئولان بايد با دقت نظر و برنامه ريزي دقيق در اين زمينه فعاليت كنند تا نتيجه مطلوب حاصل شود .

حجت الاسلام عرب پور در ادامه تصريح كرد : چنانچه خوبي هاي دين ، بدرستي تبيين و ارائه شود ، از آنجا كه فطرت همه انسانها خداجوي بوده و به معنويت گرايش دارد ، جوانان كشور بخوبي جذب معنويت شده و اعتقادات و باورهاي آنها در اين زمينه عميق و محكم خواهد بود .