ثبت وقایع حیاتی در سیستان و بلوچستان و درمهلت قانونی با افزایش رو برو است

رضا راحت دهمرده در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تعداد ولادت های ثبت شده درمدت مشابه در سال گذشته 31 هزار و 187 واقعه بوده است افزود: این آمار نشان دهنده رشد ثبت ولادت در سال جاری است.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از 33 هزار واقعه ولادت در مهلت قانونی ثبت شده است ادامه داد: همچنین در زمینه ثبت فوت در پنج ماه نخست امسال نیز تعداد 5هزار و 454 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد 2هزار و 669 واقعه در مهلت قانونی 10 روز به ثبت رسیده است.

دهمرده گفت: آمار ثبت واقعه فوت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که دو هزار و 461 واقعه در مهلت قانونی ثبت شده است حاکی از افزایش 9 درصد رشد در این رابطه است.

وی خاطرنشان ساخت: بر اساس تعرفه های جدید قانون بودجه عدم ثبت ولادت و وفات در مهلت قانونی مشمول اخذ جریمه می شود.