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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۴۳

تحولات تونس/

تظاهرات ضد دولتی در پایتخت/اعتصاب غذای برخی نمایندگان

تظاهرات ضد دولتی در پایتخت/اعتصاب غذای برخی نمایندگان

تظاهرات ضد دولتی مردم در پایتخت تونس علیه حزب النهضه و اعتصاب غذای برخی نمایندگان مجلس ملی موسسان تونس از جمله خبرهای این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، هزاران شهروند تونسی شب گذشته در باردو در نزدیکی پایتخت تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند. معترضان انحلال دولت به رهبری حزب اسلامی النهضه را خواستار شدند.

در این تظاهرات خانواده محمد البراهمی و شکری بلعید رهبران سیاسی مخالف تونس که طی ماه های اخیر ترور شدند نیز حضور داشتند. حاضران در این تظاهرات اعتراض خود را نسبت به روابط النهضه و اخوان المسلمین مصر اعلام کردند.

الیوم السابع نیز گزارش داد: شماری از نمایندگان مستعفی مجلس ملی موسسان تونس شب گذشته از اعتصاب غذای خود خبر دادند. این افراد اعلام کردند تا زمانی که مجلس ملی موسسان و کابینه "علی العریض" منحل نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد.

این اقدامات همزمان با تظاهرات شب گذشته مردم به مناسبت چهلمین روز ترور محمد البراهمی نماینده مخالف مجلس ملی موسسان تونس صورت گرفت. وی 25 جولای به دست افراد مسلح ناشناس ترور شد. معترضان حزب اسلامی و حاکم النهضه را عامل ترور وی می دانند.

 

 

 

 

کد مطلب 2131138

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