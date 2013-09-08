به گزارش خبرنگار مهر، مهدي كرباسيان با اشاره به ايجاد كارخانه هاي جديد كك سازي و نياز كشور به زغالسنگ خام تاكيد كرد حمايت از توليد و افزايش استخراج زغالسنگ از نيازهاي اساسي و ضرورت هاي بخش معدن است.
وي با اشاره به معطل ماندن اين تصميم گيري به مدت شش ماه، افزود: كميته پشتيباني زغالسنگ هر سال درباره قيمت زغالسنگ تصميم گيري مي كند كه امسال اين كميته براساس برآورد كارشناسي پيشنهاد داد كه 20 درصد به قيمت قبلي زغالسنگ براي تحويل به كارخانه هاي كك سازي افزوده شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين اصلاح قيمت با توافق همه ذي نفعان از جمله توليد كنند گان و مصرف كنندگان به منظور كمك به توسعه و تجهيز معادن زغالسنگ صورت پذيرفته است.
كرباسيان با بيان اينكه بيشترمعادن ذغالسنگ در مناطق محروم كشور واقعند و بيش از 50 درصد اين معادن در اختيار بخش خصوصي است گفت: توسعه معادن زغالسنگ سبب رونق اين مناطق و نيز تقويت فعالان بخش خصوصي در اين معادن مي شود.
كيفيت زغالسنگ توليدي در معادن متفاوت و بر اين اساس قيمتها نيز متغيير است و اين افزايش 20 درصدي نسبت به قراردادهاي قبلي اين محصول است.
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