لاریجانی وارد شهر مرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی به ترکمنستان، دکتر علی لاریجانی و هیات همراه که در سفری 3 روزه در کشور ترکمنستان به سر می‌برد، امروز یکشنبه وارد شهر مرو شد و مورد استقبال آتا مرادوف شهردار مرو و حومد اوف نماینده این شهر در مجلس کشور ترکمنستان قرار گرفت.



بنابر این گزارش دکتر لاریجانی قرار است از شهر مرو و از منزل و قدمگاه امام رضا (ع) که در زمان ولایتعهدی امام رضا میزبان ایشان بوده است بازید کند.



همچنین دکتر لاریجانی با برخی از مسئولان این شهر دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.