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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹

در ادامه سفر به ترکمنستان/

لاریجانی وارد شهر مرو شد

لاریجانی وارد شهر مرو شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر به ترکمنستان صبح امروز به شهر مرو سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی به ترکمنستان، دکتر علی لاریجانی و هیات همراه که در سفری 3 روزه در کشور ترکمنستان به سر می‌برد، امروز یکشنبه وارد شهر مرو شد و مورد استقبال آتا مرادوف شهردار مرو و حومد اوف نماینده این شهر در مجلس کشور ترکمنستان قرار گرفت.

بنابر این گزارش دکتر لاریجانی قرار است از شهر مرو و از منزل و قدمگاه امام رضا (ع) که در زمان ولایتعهدی امام رضا میزبان ایشان بوده است بازید کند.

همچنین دکتر لاریجانی با برخی از مسئولان این شهر دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

کد مطلب 2131197

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