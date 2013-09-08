به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی صبح یکشنبه در نشست کارگروه فرهنگی این نهاد افزود: 500 مددجوی دیگر نیز در سایر کانون‌های اوقات فراغت مشغول فراگیری و آموزش های مختلف هستند.

وی بیان کرد: هم اکنون از جمعیت 94 هزارنفری تحت حمایت کمیته امداد استان، تعداد 11 هزار و 702 نفر دانش آموز و سه هزار و 671 نفر دانشجو هستند.این افراد از خدمات مختلف تحصیلی، آموزشی و دانشجویی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

فرهادی بیان داشت: تعداد 422 دانش‌آموز در خوابگاه‌های این نهاد مشغول به تحصیل هستند که در سال گذشته بالغ بر چهار میلیارد و 149 میلیون ریال برای آنان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

وی افزود: در پنج ماهه گذشته سال جاری تعداد 400 نفر از دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت به اردوهای استان های خراسان، بوشهر و اصفهان اعزام شده اند.

فرهادی اولویت کمیته امداد را فعالیت فرهنگی برای جامعه مددجویی عنوان کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 308 مورد خدمات مشاوره ای برای خانواده های تحت حمایت برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بیان کرد: همچنین یک هزار و 269 خانواده از خدمات آموزشی در زمینه های مختلف برخوردار شده اند.

وی همچنین با اشاره به برپایی جشن عاطفه ها در مهرماه گفت: جشن عاطفه ها در سال جاری نیز همچون سالهای گذشته در مدارس، میادین شهرها و مصلاهای نماز جمعه برای کمک به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت برگزار می شود.

مدیرکل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد کشور هم در این نشست گفت: سیاست حوزه فرهنگی کمیته امداد بهره گیری از بهترین و کارآمدترین نیروهاست، زیرا این حوزه با فکر و روان افراد در ارتباط است.

محمد شکرایی افزود: برای جذب نیرو در این حوزه باید صلاحیت افراد از لحاظ تحصیلات مرتبط، تجربه و آموزش ها و مهارت ها لحاظ شود.

شکرایی نظارت بر کار مدیران شهرستانها را بعنوان یکی از عوامل پیشرفت در کارهای فرهنگی و ارائه خدمات عنوان کرد و بیان داشت: تنها با نظارت بر کارها می توان فهمید که کاری چه مقدار پیشرفت داشته است.