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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

در تابستان امسال/

یکهزار دانش‌آموز مددجوی کهگیلویه و بویراحمدی در کلاس‌های اوقات فراغت شرکت کردند

یکهزار دانش‌آموز مددجوی کهگیلویه و بویراحمدی در کلاس‌های اوقات فراغت شرکت کردند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: در تابستان امسال تعداد یک هزار دانش آموز مددجو در کلاس‌های کانون‌های تابستانه این نهاد شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی صبح یکشنبه در نشست کارگروه فرهنگی این نهاد افزود: 500 مددجوی دیگر نیز در سایر کانون‌های اوقات فراغت مشغول فراگیری و آموزش های مختلف هستند.

وی بیان کرد: هم اکنون از جمعیت 94 هزارنفری تحت حمایت کمیته امداد استان، تعداد 11 هزار و 702 نفر دانش آموز و سه هزار و 671 نفر دانشجو هستند.این افراد از خدمات مختلف تحصیلی، آموزشی و دانشجویی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

فرهادی بیان داشت: تعداد 422 دانش‌آموز در خوابگاه‌های این نهاد مشغول به تحصیل هستند که در سال گذشته بالغ بر چهار میلیارد و 149 میلیون ریال برای آنان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

وی افزود: در پنج ماهه گذشته سال جاری تعداد 400 نفر از دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت به اردوهای استان های خراسان، بوشهر و اصفهان اعزام شده اند.

فرهادی اولویت کمیته امداد را فعالیت فرهنگی برای جامعه مددجویی عنوان کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 308 مورد خدمات مشاوره ای برای خانواده های تحت حمایت برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بیان کرد: همچنین یک هزار و 269 خانواده از خدمات آموزشی در زمینه های مختلف برخوردار شده اند.

وی همچنین با اشاره به برپایی جشن عاطفه ها در مهرماه گفت: جشن عاطفه ها در سال جاری نیز همچون سالهای گذشته در مدارس، میادین شهرها و مصلاهای نماز جمعه برای کمک به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت برگزار می شود.

مدیرکل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد کشور هم در این نشست گفت: سیاست حوزه فرهنگی کمیته امداد بهره گیری از بهترین و کارآمدترین نیروهاست، زیرا این حوزه با فکر و روان افراد در ارتباط است.

محمد شکرایی افزود: برای جذب نیرو در این حوزه باید صلاحیت افراد از لحاظ تحصیلات مرتبط، تجربه و آموزش ها و مهارت ها لحاظ شود.

شکرایی نظارت بر کار مدیران شهرستانها را بعنوان یکی از عوامل پیشرفت در کارهای فرهنگی و ارائه خدمات عنوان کرد و بیان داشت: تنها با نظارت بر کارها می توان فهمید که کاری چه مقدار پیشرفت داشته است.

 

کد مطلب 2131207

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