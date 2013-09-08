ساماندهی ساخت و ساز مدرسه توسط خیرین

جواد قرآن نویس در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در برخی مدارس در حال ساخت وضعیت نابسامان فضاهای اطراف پیشبرد پروژه را مختل کرده است.

وی با یادآوری کلنگ زنی مدرسه خیریه در خیابان صیاد شیرازی اضافه کرد: نخاله های ساختمانی و وضع نابسمان اطراف این زمین موجب شده ساخت و ساز با مشکل مواجه شود.

به گفته قرآن نویس خیر اردبیلی برای احداث این مدرسه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته است و این در حالی است که دستگاههای مسئول بی توجه به این موضوع همکاری لازم را ندارند.

وی با یادآوری یکی دیگر از پروژه های مدرسه سازی ادامه داد: در این پروژه شش میلیارد ریالی نیز به دلیل نخاله های ساختمانی اجرای پروژه پیشبرد مطلوبی ندارد.

وی با انتقاد از عدم تعامل حداقلی برخی دستگاهها تاکید کرد: با مشاهده چنین مشکلاتی به نظر می رسد انجمن خیرین مدرسه سار در صورت حفظ استقلال موفقتر عمل کند.

نامگذاری مدرسه خیر ساز رعایت نمی شود

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اضافه کرد: علاوه بر این مشکل دیگر مدارس خیریه عدم اهتمام به نامگذاری مدرسه به نام خیریه مربوطه است.

وی با بیان اینکه مدت کوتاهی پس از نامگذاری نام مدرسه تغییر می یابد، تصریح کرد: یکی از شهروندان اردبیلی خونبهای برادر خود به مبلغ 450 میلیون ریال را برای ساخت مدرسه در نظر گرفته و در قبال آن صرفا نامگذاری مدرسه را مطالبه کرده است.

قرآن نویس معتقد است بی توجهی دستگاههای مسئول به خواست حداقلی خیرین موجب می شود برخی خیرین از ادامه حمایت خود منصرف شوند.

وی تاکید کرد: در صورتی که مسئولان به دنبال جذب حمایت خیرین هستند باید به خواست و مطالبات آنها توجه داشته باشند.