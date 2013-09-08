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۱۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳

ویسکرمی خبر داد:

18 طرح تعاونی در لرستان به بهره برداری می رسد

18 طرح تعاونی در لرستان به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از بهره برداری از 18 طرح تعاونی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: به مناسبت هفته تعاون 18 طرح تعاونی در شهرستانهای مختلف استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: برای بهره برداری از این طرح های تعاونی 42 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان عنوان کرد: از این میزان اعتبار 18 میلیارد ریال در قالب منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات داده شده است.

ویسکرمی افزود: با بهره برداری از این تعداد طرح تعاونی برای 80 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی همچنین به دیگر برنامه های هفته تعاون اشاره کرد و بیان داشت: در این ایام جشنواره امتنان از تعاونگران برتر در همه شهرستانهای استان لرستان برگزار می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان افزود: این جشنواره در مرکز استان طی اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده برگزار خواهد شد.

ویسکرمی نشست هم اندیشی با تعاونگران و اتحادیه ها را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.

کد مطلب 2131225

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