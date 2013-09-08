18 طرح تعاونی در لرستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: به مناسبت هفته تعاون 18 طرح تعاونی در شهرستانهای مختلف استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: برای بهره برداری از این طرح های تعاونی 42 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان عنوان کرد: از این میزان اعتبار 18 میلیارد ریال در قالب منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات داده شده است.

ویسکرمی افزود: با بهره برداری از این تعداد طرح تعاونی برای 80 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی همچنین به دیگر برنامه های هفته تعاون اشاره کرد و بیان داشت: در این ایام جشنواره امتنان از تعاونگران برتر در همه شهرستانهای استان لرستان برگزار می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان افزود: این جشنواره در مرکز استان طی اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده برگزار خواهد شد.

ویسکرمی نشست هم اندیشی با تعاونگران و اتحادیه ها را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.