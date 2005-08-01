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۱۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۰۴

پيام تسليت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت حاج شيخ محمد آخوندي

پيام تسليت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت حاج شيخ محمد آخوندي

رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي در پيامي درگذشت عالم خدمتگزار حجت الاسلام آقاي حاج شيخ محمد آخوندي رحمه الله عليه را تسليت گفتند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، متن اين پيام به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

درگذشت عالم خدمتگزار حجت الاسلام آقاي حاج شيخ محمد آخوندي رحمه الله عليه را به فرزندان محترم و ديگر بازماندگان ايشان و نيز به همه دوستداران كتاب و فرهنگ و معرفت، تسليت مي گويم. اين روحاني پرتلاش و خدوم در طول دهها سال، با حوصله و پشت كاري تحسين برانگيز قدمهاي بلندي در نشر معارف اسلامي برداشت و كتابهاي مهمي از ميراث علمي گذشتگان با همت و سرمايه وي در دسترس اهل علم و تحقيق قرار گرفت. حق بزرگ او بر كتاب و معرفت اسلامي ، فراموش نشدني است .

خداوند به ايشان جزاي خير دهد و رحمت و مغفرتش را شامل حال وي گرداند.

سيد علي خامنه اي
10/مرداد/ 1384

کد مطلب 213124

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