پيام تسليت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت حاج شيخ محمد آخوندي

به گزارش خبرگزاري"مهر"، متن اين پيام به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

درگذشت عالم خدمتگزار حجت الاسلام آقاي حاج شيخ محمد آخوندي رحمه الله عليه را به فرزندان محترم و ديگر بازماندگان ايشان و نيز به همه دوستداران كتاب و فرهنگ و معرفت، تسليت مي گويم. اين روحاني پرتلاش و خدوم در طول دهها سال، با حوصله و پشت كاري تحسين برانگيز قدمهاي بلندي در نشر معارف اسلامي برداشت و كتابهاي مهمي از ميراث علمي گذشتگان با همت و سرمايه وي در دسترس اهل علم و تحقيق قرار گرفت. حق بزرگ او بر كتاب و معرفت اسلامي ، فراموش نشدني است .

خداوند به ايشان جزاي خير دهد و رحمت و مغفرتش را شامل حال وي گرداند.

سيد علي خامنه اي

10/مرداد/ 1384