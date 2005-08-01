نيويورك تايمز :سيا از برچيده شدن برنامه هسته اي عراق خبر داشت

به گزارش خبر گزاري مهر ، روزنامه نيويورك تايمز گزارش داد كه سيا پس از آگاهي از اين خبر اين اطلاعات را در اختيار سازمانهاي ديگر يا سياستگذاران برجسته آمريكايي قرار نداد .



طبق اين گزارش ، يك مامورسابق سيا كه خواست نامش مخفي بماند با اقامه شكايتي در دادگاه فدرال واشنگتن اعلام كرد كه اين خبر چين به وي گفت كه برنامه غني سازي اورانيم عراق سالها پيش برچيده شد و اينكه قطعات سانتريفوژ اين برنامه متوقف شده براي آزمايش و حتي خريد قابل دسترس قرار گرفت .



نيويورك تايمزخاطر نشان مي كند : اين ماموركه بيش از 20 سال در خدمت سازمان سيا بود در سال 2004 از كار بركنار شد .



طبق گزارش اين روزنامه آمريكايي ، در اين شكايت ، وي اظهار داشت كه اخراج وي ، مجازات ارائه گزارشي بود كه او در آن فرضيات سيا را درباره يك سري از مسائل مربوط به تسليحات زير سوال برده بود.



وي همچنين خاطر نشان كرد كه به خاطر خودداري از پذيرفتن نتيجه گيريهاي اطلاعاتي سيا هدف انتقام قرار گرفت .



همچنين در اين خبر امده كه مامور سابق سيا به خاطر داشتن روابط نامشروع با يك رابط زن و سوء استفاده از پولهايي كه بايد به خبرچينان مي پرداخت ، اخراج شد .



بنابراين گزارش ، وجود چنين شكايتي قبلا گزارش شده بود اما به اين خاطر كه دولت اسناد ارائه شده دراين شكايت را به شدت سانسور كرده بود و اطلاعات موجود در آن محرمانه اعلام شده بود، جزئيات آن تاكنون فاش نشده بود .