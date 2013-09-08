درخشش صداوسیمای مرکز قزوین در ارزیابی صدا و سیمای استان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی "صدای آبادی" که از رادیو قزوین پخش می شود توانست رتبه ممتاز را در ارزیابی صدای استان ها از آن خود کند.



این برنامه با هدف ارتقاء سطح آگاهی ساکنان روستاها و انعکاس فعالیت ها و توانمندیهای آنان در رسانه از رادیو قزوین "صدای آبادی" را برای روستائیان پخش می کند.



برنامه ی رادیویی "صدای آبادی" متشکل از بخش های مختلفی است که ترویج فرهنگ کار و تلاش، انعکاس توانمندیهای روستاها در بخش دامداری و باغداری، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها، انعکاس زیبایی های خدادی روستاها، گفتگو با افراد موفق روستا در بخش کشاورزی، دام، باغداری، تحصیلات عالیه، گفتگو با زنان و دختران روستایی و انعکاس نقش آنان در تولید، توجه به نقش مهم و تاثیرگذار روستا در تولید با نگاهی به شعار سال، توجه به حفظ و نگهداری گویش ها و لهجه های رایج در روستاها "ترانه های کار، لالایی" از جمله مهمترین بخش های این برنامه است.



برنامه ی رادیویی "صدای آبادی" به تهیه کنندگی ابراهیم طاهری کیا به مدت 30 دقیقه بصورت یک روز درمیان از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.



درخشش صداوسیمای مرکز قزوین در ارزیابی سیمای استان ها



برنامه تلویزیونی "شمیم سحر" توانست در ارزیابی سیمای استان ها رتبه ممتاز را کسب کند.





برنامه تلویزیونی "شمیم سحر" که در سحرهای ماه مبارک رمضان از شبکه استانی سیمای این مرکز پخش می شد توانست رتبه ممتاز را در ارزیابی سیمای استان ها از آن خود کند.



محوریت این برنامه در ماه مبارک رمضان، تبیین معارف اسلامي و كاربردي كردن مفاهيم ديني براي مخاطبان و رویکرد این برنامه بهره گیری از حضور علماء و روحانیون بعنوان کارشناسان مذهبی و دینی بود.



برنامه ی تلویزیونی "شمیم سحر" به تهيه كنندگي مهدي احمدي در 30 قسمت 60 دقيقه اي در سحرهای رمضان از شبكه استاني سيماي مركز قزوين پخش شد.