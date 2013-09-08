30 واحد مسکن مهر خیرساز در بناب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و با زیر بنای 2300 مترمربع ساخته شده و افزون بر هشت هزار و 500 میلیون ریال هزینه دربرداشته است.

این پروژه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بناب و با همکاری انجمن خیرین مسکن ساز آذربایجان شرقی اجرا شده است.

در مراسم افتتاح این پروژه که صبح یکشنبه برگزار شد، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، بخشدار مرکزی بناب و جمعی از اهالی حضور داشتند.

تابش پس از افتتاح این پروژه درشهرک ولی عصر(عج) بناب حضور یافت و از روند عملیات اجرایی پروژه های مسکن مهر این شهرستان بازدید بعمل آورد.

وی همچنین به اتفاق حجت الاسلام باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی از روند اجرای طرحهای هادی چند روستای این شهرستان دیدن کرد.

شهرستان 130 هزارنفری بناب در جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.