سه بزرگراه فارس در انتظار اعتبار برای تکمیل

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عشایری در خصوص آخرین وضعیت چهار بزرگراهی که در فارس وعده افتتاح آنها داده شده، گفت: پروژه های طولی مثل بزرگراه ها به صورت مقطعی هم می توانند به بهره برداری برسند و مانند پروژه های ساختمان سازی و یا سد سازی نیست که از صفر تا صد آنها باید به اتمام برسد، سپس از آن بهره برداری کرد.

وی گفت: اینکه ما عنوان کردیم چهار بزرگراه را در استان فارس به بهره برداری می رسانیم اما تنها یک بزرگراه را افتتاح کردیم به این معنی نیست که سه بزرگراه دیگر را پیش نبرده ایم.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه یک بزرگراه را 100 درصد به بهره برداری رسانده ایم، ادامه داد: سه بزرگراه دیگر بین 40 تا 50 درصد به زیر ترافیک رفته و دولت به نوعی به تعهدات خود عمل کرده است.

مهندس عشایری افزود: اعتقاد دارم این پروژه ها بسیار مهم هستند و یقین دارم با تولید منابعی که برای این پروژه ها پیش بینی می کنیم بتوانیم در آینده آنها را تکمیل کنیم.

بر اساس این گزارش بزرگراه شیراز- سپیدان به بهره برداری کامل رسیده و بخشی از پروژه های شیراز – فسا- داراب ، پروژه شیراز- جهرم، پروژه شیراز - کازرون نیز به بهره برداری رسیده که با اختصاص منابع اعتباری به بهره برداری کامل خواهند رسید.